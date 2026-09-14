Més acusa a Cort de "ocultar" el sinhogarismo en Palma y reclama alternativas antes de los desalojos

Més per Palma llevará al próximo pleno municipal un paquete de trece medidas para afrontar el sinhogarismo en la ciudad, después de denunciar que el problema se ha agravado y acusar al equipo de gobierno del PP de intentar "invisibilizar" a las personas sin hogar en lugar de abordar las causas de su situación.

El candidato de Més a la alcaldía de Palma, David Pujol, ha criticado la política municipal de desalojos y empadronamiento. "El sinhogarismo no desaparece expulsando personas de un edificio, quitándolas del padrón o impidiendo que duerman en determinados espacios", ha señalado. "El PP quiere hacer invisible la pobreza; nosotros queremos combatir las causas que la provocan".

La formación propone crear una Estrategia Municipal para la Prevención y Erradicación del Sinhogarismo, con presupuesto propio, calendario y objetivos que puedan evaluarse. También reclama incorporar los resultados del primer macrorecuento ciudadano sobre sinhogarismo y exclusión residencial impulsado este septiembre por la UIB y EAPN-Illes Balears.

Entre las medidas planteadas figuran más recursos de acogida, espacios de higiene con duchas y lavanderías, lugares seguros donde guardar pertenencias, refugios climáticos abiertos las 24 horas y una mesa permanente sobre sinhogarismo.

"Necesitamos recursos concretos para problemas concretos", ha defendido el regidor de MÉS Miquel Àngel Contreras.

Un 20% más de sinhogarismo permanente

La formación sustenta sus críticas en datos de Creu Roja, que, según Contreras, atendió en 2025 a 1.125 personas en situación de sinhogarismo permanente, un 20% más que las 942 del año anterior. En total, 2.690 personas necesitaron algún tipo de atención relacionada con esta problemática.

Més vincula este incremento con la emergencia habitacional y recuerda que el precio de oferta del alquiler ha alcanzado, según sus datos, los 19,3 euros por metro cuadrado. "Cada vez tenemos más personas sin hogar y una vivienda más inaccesible. El sinhogarismo es también la expresión más extrema de la emergencia habitacional de Palma", ha afirmado Contreras.

La formación también ha vuelto a cuestionar la gestión municipal del desalojo de la antigua prisión. Contreras recuerda que Cort había censado allí a 226 residentes y critica que el día del desalojo solo se habilitaran cuatro módulos prefabricados donde, según MÉS, se podía dormir durante dos noches. La formación asegura que posteriormente algunas de las personas desalojadas acabaron durmiendo en la playa, cerca de GESA o en el bosque de Bellver.

MÉS denuncia asimismo que 230 personas sin hogar han sido dadas de baja del padrón municipal y alerta de que perder el empadronamiento puede dificultar el acceso a servicios sociales, prestaciones o atención sanitaria.

"No podemos aceptar una Palma que borra del padrón a quien ya ha sido expulsado de la vivienda. Eso no es gestionar la pobreza: es castigarla", ha criticado Pujol.

La formación reclama además paralizar el desalojo de Son Bordoy, que cifra en unas 180 personas afectadas, hasta que todas dispongan de una alternativa habitacional digna, así como derogar la Ordenanza Cívica.

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"Palma tiene que elegir: expulsar y esconder a las personas vulnerables o garantizar derechos y vivienda", ha concluido Pujol.