«No hemos sabido transmitir a las nuevas generaciones lo nuestro; los colombianos inculcan sus raíces y su idiosincrasia gastronómica»

La gastronomía colombiana está en auge en Mallorca y parte de su éxito se explica por el crecimiento de negocios como Doña Blanca. Detrás de esta marca están el mallorquín Andrés Garrido y su mujer, la colombiana María Fernanda Galeano, que han pasado de gestionar unas panaderías de un estilo más tradicional a elaborar cada mes alrededor de 15.000 empanadas y vender unos 160 pandebonos diarios por establecimiento. Una transformación que lleva a Garrido a una reflexión: «La panadería mallorquina se está muriendo porque el cliente mallorquín se está muriendo».

Cambio generacional en Mallorca

No habla de una desaparición física, sino de un cambio generacional en los hábitos de consumo. «No hemos trasladado a nuestros hijos ir a buscar el pan moreno o las ensaimadas para desayunar el sábado. Es el cambio que está pasando en este momento», explica. A sus 56 años recuerda cuando acudía al Mercat de l’Olivar a hacer la compra y compara aquella costumbre con las actuales: «Nuestros hijos van a comprar a los supermercados. Cada vez quedan menos panaderías mallorquinas. No hemos sabido transmitir a las nuevas generaciones lo nuestro». Frente a ello, observa una diferencia en la comunidad colombiana: «Se le inculcan sus raíces y su idiosincrasia gastronómica».

Inicio del éxito

La historia de Doña Blanca comenzó precisamente con la transformación de aquellas panaderías más tradicionales. Garrido tenía varios establecimientos bajo la marca Paníssimo hasta que la pandemia lo cambió todo. A finales de 2020, el matrimonio decidió reconvertir el local de la calle Manacor. «Ella es colombiana y yo mallorquín y queríamos hacer algo para que todos nos sintiéramos cómodos», recuerda. Así nació el primer el primer local.

Después llegaron un establecimiento en Inca, otro en la calle Josep Darder y el último abierto en Palma el pasado diciembre en la calle Jaume Balmes haciendo esquina con Jacint Verdaguer. Entre medias, durante los dos últimos años, adquirieron han puesto en marcha un obrador central desde el que elaboran sus productos colombianos. El crecimiento ha sido considerable: «Con Paníssimo teníamos siete personas trabajando en un local y ahora somos 90 entre la fábrica y los establecimientos». Su siguiente objetivo es introducir sus productos en el canal Horeca de Baleares.

Sabores similares

Garrido considera que el éxito no procede únicamente del aumento de población colombiana en la isla. «Tenemos mucho cliente mallorquín», asegura. A su juicio, la gastronomía colombiana resulta fácilmente reconocible para el paladar de la isla porque sus sabores y materias primas no están tan alejados, así como que cada vez más personas viajan al país y les atrae su cocina. Las cifras reflejan la acogida: producen unas 15.000 empanadas mensuales para sus establecimientos y en cada uno despachan alrededor de 160 pandebonos al día.

La adaptación, sin embargo, también ha sido suya. Garrido reconoce que al principio lo más complicado fue «entender el producto y la cultura», desde una forma de tratar al cliente que define como «más dulce y amigable» hasta el uso de diminutivos o palabras que adquieren significados distintos a ambos lados del Atlántico. «Después de seis años uno entiende todo», bromea. El empresario, que trabaja en este ámbito desde 1997 y conserva empleados que llevan alrededor de quince años con él, resume el resultado de aquella reconversión iniciada durante la pandemia: «Estamos muy contentos con el proyecto y con la acogida».