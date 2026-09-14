El boom de los restaurantes colombianos en Palma: "Nunca pensamos que tendríamos nuestro negocio en Mallorca"

“Un cliente lloró cuando probó el sancocho porque le hizo recordar a su madre”, así explica Ewis Díaz uno de los momentos más felices que ha vivido desde que abrió La Sabrosura Bar &Coffee, el único buffet libre de comida colombiana de Mallorca. El caso de este cliente es uno más de los 41.900 cafeteros que viven en Baleares. Su aumento demográfico, durante este año se calculan que podrían haber llegado unas 6.000 personas más, lleva consigo una consecuencia implícita: un boom de su gastronomía en Palma.

Más papas rellenas y empanadas y menos frit y tumbet

En cualquier barrio se pueden encontrar empanadas, papas rellenas, pollos asados, dulces, bandejas paisas y sancochos. Son nombres de elaboraciones que todavía suenan exóticas para muchos de los residentes, pero que ganan terreno a mucha de la comida tradicional de Mallorca. De hecho, al menos dos de estos locales, han sustituido a establecimientos con platos típicos como el frit mallorquín, las berenjenas rellenas o tumbet, que ya encontrarlos se ha convertido en una misión casi imposible.

Un bocado que provoca un viaje en Mallorca

La comida es el único elemento que te puede transportar a miles de kilómetros de distancia sin moverte de tu lugar. “Regresamos en un segundo. Es exactamente el plato que degustábamos allí”, asegura Johny, que le da los últimos mordiscos a su papa rellena hecha en El sabor en tu boca, en el carrer Francesc Suau, que abrieron hace dos años con un lema sugerente: “Cada bocado cuenta una historia”.

Empanadas y papas rellenas en El sabor en tu boca. / Ana Belén Muñoz Martín

Aumento de la población colombiana en Baleares

Estas historias son precisamente las que quieren conservar. «Eso es algo muy positivo porque hace que no te encuentres tan perdido», explica Bruno Bovea, presidente de la Asociación de Colombianos en el Exterior (ASCOEX) en Baleares. Bovea también destaca que muchos de los establecimientos que abren apuestan por una oferta que representa a muchos de los departamentos (provincias) que hay en el país sudamericano.

Además subraya que la población de colombianos en Balears está aumentando rápidamente. Las cifras que manejan es que en 2025 había unos 41.900 cafeteros y que este año han llegado unos seis mil más.

Franquicias que se expanden en la isla

«Hay restaurantes que han expandido su franquicia. Por ejemplo, Doña Blanca. Han abierto tres restaurantes en Palma y otro en Inca», afirma Juan Pablo Blanco, director del periódico Baleares Sin Fronteras, que también quiere reivindicar el carácter emprendedor de sus compatriotas: «Producen mucho empleo que repercuten en las arcas del estado. Esto es lo que no se muestra. Es más habitual leer el que apuñala, que es el que no me representa».

Para él, este crecimiento es «natural» porque las nuevas generaciones nacen aquí. Juan Pablo llegó en 2001 y sí ha percibido este incremento de negocios, sobre todo tras las ayudas por el terremoto que sufrió su país: «Se sumaron cien empresas y más del 80% eran colombianas. Había muchas de diferentes ámbitos que no conocía: relojerías, ferreterías, zapaterías. Las descubrí el sábado. El crecimiento en términos de emprendimiento es vertiginoso».

Restaurantes cerca de s'Escorxador

Estos ejemplos destacan, sobre todo, en la gastronomía, que cada vez atrae a muchos colombianos para sentirse durante unos minutos como en casa, pero también a los mallorquines que han visitado el país y han quedado prendados de su sabor. Sandra Castillo y Nelson Lubo dan buena cuenta de ello. Ella llegó hace 28 años a la isla y después de mucho sufrimiento consiguió regularizar su situación, mientras que él aterrizó en Mallorca hace cinco años gracias a ella: «Nunca pensamos que aquí tendríamos un restaurante. Nos hace sentirnos muy orgullosos». Hace algo más de dos años abrieron El sabor en tu boca en el carrer Francesc Suau, a unos pocos pasos de s’Escorxador.

Sandra y Nelson posan para este diario. / Ana Belén Muñoz Martín

Su local es muy acogedor. Tiene una decoración sencilla con paredes blancas, algunas plantas naturales y varias ilustraciones con citas bíblicas, que reflejan la importancia de la religión para ellos. Son especialistas en varias elaboraciones como el pollo asado. «Le dedico tiempo. Los lavo con cuidado, los masajeo y les preparo mi condimento», cuenta Nelson, que añade como platos estrellas las papas rellenas o las empanadas, que a pesar de incrementar los costes, mantienen su inigualable precio: un euro por unidad.

Los famosos pollos de El sabor en tu boca. / Ana Belén Muñoz Martín

Emociones gracias al paladar

«Esta misma mañana (martes) vino una familia de cuatro personas con una niña pequeña. Probó una y quiso comer otra. Ver cómo la gente se sienta y se deleita comiendo no tiene precio. O también oír cómo dicen que están en un pedacito de casa. ‘Son los pericos de mi abuela, voy a volver’. Eso es porque todo es casero, nada de lo que hacemos es industrial», explica Nelson.

Decoración del local. / Ana Belén Muñoz Martín

Aunque al principio les costó arrancar porque decidieron mantener la comida tradicional mallorquina del antiguo propietario, solo cuatro meses después cambiaron y optaron por traer sus sabores. «Los residentes locales vienen con más frecuencia. Nuestros lemas están calando: comer, deleitar y que no sea caro».

Único buffet libre de la isla

En la plaza Alexander Fleming, Ewis Díaz también se lanzó a la restauración en 2021 con una idea innovadora: crear el primer buffet colombiano de Mallorca. «Queríamos hacer algo diferente porque muchos establecimientos se centran en el servicio de cafetería más un menú», subraya el propietario de La Sabrosura Bar & Coffee.

De lo que se siente más orgulloso es de traer los sabores colombianos. Cada día preparan diecisiete elaboraciones diferentes como el sancocho, frijolito, pollo en salsa de coco o costilla a la barbacoa y se puede repetir siempre que quiere. El precio es de 16’50 euros entre semana y 19’80 sábado y domingo.

Después de llegar en 2011, de trabajar dos años en construcción y empezar un nuevo empleo en un restaurante en 2013, siente que ha cumplido con su «deber».

Ewis posa en el interior de su local. / Ana Belén Muñoz Martín

Trece sabores diferentes de empanadas en Palma

Adriana Ocampo apostó por algo diferente. El 4 de noviembre de 2023 abrió Empanana’s, en Jacint Verdaguer, un pequeño local dedicado exclusivamente a las empanadas colombianas. «Mi madre las hacía en casa y yo quería tener mi propio negocio», explica.

El nombre tampoco es casual: «A todas las Adrianas nos dicen Nana». Empezó preparándolas para vender los sábados en La Cantina Disco, en Joan Miró. Funcionaron tan bien que decidió dar el salto. Ahora ofrece trece sabores y su objetivo es prácticamente introducir Colombia dentro de una empanada: lechona, paisa, chicharrón con plátano maduro, aborrajado o salchipapa, además de otras creaciones.

Ocampo llegó embarazada a Mallorca en 2005 y su hijo nació en la isla. Procedente de Cali y de una familia de emprendedores, asegura que Mallorca la ha tratado «muy bien». Su mayor satisfacción llega al mirar los platos: «Nunca dejan nada. Se las comen enteras y eso es muy gratificante».

Empanana's, en la calle Jacint Verdaguer. / Ana Belén Muñoz Martín

Vecinos de Palma opinan

Algunas de las residentes colombianas en Palma como María Eugenia también comparten que cada vez hay más establecimientos en los que se sienten representados. Ella confiesa que su restaurante favorito es Fusión Colombia. Aunque ahora encuentra la mayor parte de las frutas que le gustan,sigue sin encontrar papa amarilla, mientras que el chontaduro es lo que más ilusión le ha hecho ver aquí.

Para Danyleth, su plato favorito es la bandeja Paisa en Doña Blanca. Hace diez años llegó a la isla y, aunque regresó a Colombia, hace un año medio volvió a la isla: «Ha cambiado mucho. Es más fácil encontrar todo».