Ampliación de la ORA en Palma: cómo pedir el distintivo, requisitos, precio y calles afectadas

La ampliación de la ORA de Palma entra esta semana en su primera fase práctica. Este miércoles 16 de septiembre comienza el plazo para que los residentes de las calles que se incorporarán al estacionamiento regulado soliciten su nuevo distintivo, aunque las nuevas zonas no empezarán a funcionar, en principio, hasta el 1 de enero de 2027.

La ampliación supondrá añadir alrededor de 12.000 plazas reguladas a las aproximadamente 12.000 actuales, pero no todos los vecinos de los barrios afectados tendrán que solicitar el distintivo. La primera recomendación del Ayuntamiento es, precisamente, comprobar la dirección exacta del domicilio antes de realizar ningún trámite.

Estas son las principales claves para saber quién puede pedir la autorización y cómo hacerlo.

¿Cuándo se puede solicitar el nuevo distintivo?

Desde el miércoles 16 de septiembre de 2026. El Ayuntamiento abre un periodo de más de tres meses para que los nuevos residentes ORA puedan realizar la gestión antes de la entrada en funcionamiento prevista para enero.

Cort mantiene como referencia el 1 de enero de 2027, aunque Movilidad ha señalado que podría adaptar el calendario en función de cómo avance la tramitación.

Hasta que entren en servicio las nuevas zonas, los agentes de la ORA seguirán actuando únicamente en los sectores actualmente regulados.

Cartel de la campaña informativa de la nueva ORA de Palma. / Cort

¿Qué barrios entran en la ampliación?

Las nuevas zonas afectan a Foners, Pere Garau Est, Son Fortesa Sud, Els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó y determinadas calles de Bons Aires.

Pero hay una advertencia importante: no todas las calles de estos barrios pasan a ser ORA. El Ayuntamiento ha habilitado un buscador en MobiPalma en el que basta introducir la dirección para saber si una vivienda está dentro de un nuevo sector.

Además, la implantación prevista inicialmente en Santa Catalina Nord, Es Fortí y Camp d'en Serralta queda por ahora en suspenso, mientras Movilidad estudia diferentes problemas específicos de estas zonas.

¿Quién tiene que solicitar el distintivo?

Solo deben hacerlo los residentes de calles que hasta ahora no tenían ORA y que pasan a incorporarse al sistema.

Quienes ya disponen actualmente de un distintivo ORA no tienen que darse de alta de nuevo. Su autorización seguirá vigente y la renovación anual se realizará mediante el procedimiento ordinario, previsto para noviembre.

Eso sí, la reorganización puede modificar el número de sector asignado a algunos residentes, por lo que el Ayuntamiento recomienda comprobar también este dato.

Si la calle del domicilio no entra en la ampliación, no hay que realizar ningún trámite.

¿Qué documentación hace falta?

Para solicitar el distintivo será necesario disponer de DNI, NIE o pasaporte en vigor; permiso de circulación del vehículo; carné de conducir en vigor; estar empadronado en la zona correspondiente y estar al corriente del pago de los impuestos municipales.

Si los datos del padrón, el vehículo y las obligaciones tributarias están correctamente actualizados, Movilidad prevé que buena parte de las solicitudes puedan resolverse de forma prácticamente automática.

¿Dónde se tramita?

La vía principal será telemática a través de MobiPalma. Desde allí se podrá comprobar previamente la dirección, consultar los requisitos e iniciar la solicitud.

También habrá atención presencial en las oficinas de la SMAP, en la calle Sant Joan de la Salle, 6, pero será necesario pedir cita previa. Esta opción está especialmente pensada para quienes tengan problemas con la documentación o necesiten asesoramiento.

La SMAP podrá incorporar hasta 20 personas de refuerzo si el volumen de solicitudes lo requiere.

¿Cuánto cuesta?

El distintivo de residente cuesta 24 euros al año. Podrá pagarse mediante tarjeta bancaria o mediante una carta de pago del Ayuntamiento. No se admitirá efectivo.

Además, desaparece definitivamente la tradicional pegatina: el distintivo es virtual y queda asociado a la matrícula del vehículo. Los agentes podrán comprobar automáticamente si dispone de autorización.

Hay que tener en cuenta otro detalle: el distintivo no se activa inmediatamente después de pagar, sino 72 horas más tarde.

¿Puedo aparcar con el distintivo en cualquier zona ORA?

No. La autorización de residente permite aparcar en el sector correspondiente al domicilio, no en cualquier zona ORA de Palma.

Por ello es especialmente importante consultar el sector asignado en el buscador municipal, sobre todo porque la ampliación comportará una reorganización de algunos de los sectores actuales.

¿Y si no soy residente?

Los conductores que no residan en las nuevas zonas también podrán estacionar, pero tendrán que obtener el correspondiente tique, igual que ocurre actualmente en las zonas reguladas.

El pago podrá realizarse mediante la aplicación mobiAPParc o en los parquímetros.

Precisamente uno de los argumentos municipales para ampliar la ORA es aumentar la rotación. Cort sostiene que en estos barrios existen plazas que actualmente pueden permanecer ocupadas sin límite de tiempo y que reciben además presión de vehículos desplazados desde sectores ORA próximos.

¿Por qué se amplía ahora la ORA?

El Ayuntamiento señala cuatro razones principales: se trata de barrios densamente poblados donde resulta difícil aparcar cerca de casa; existen numerosas plazas sin regular; soportan presión procedente de zonas ORA próximas y la medida ha sido reclamada reiteradamente por los vecinos.

Según Movilidad, la regulación pretende reservar más posibilidades de estacionamiento a los residentes y, al mismo tiempo, generar mayor rotación para comercios, visitas y gestiones cotidianas.

La nueva ORA estrenará además la marca ORA Palma, que irá apareciendo progresivamente en parquímetros, aplicaciones, señalización y materiales informativos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña específica para que los residentes comprueben cuanto antes si su domicilio está incluido y preparen la documentación necesaria.