Campaña para ayudar al payés de Son Sardina que lo perdió todo por el temporal

Apaema y Unió de Pagesos han lanzado una campaña en redes sociales y con un número de cuenta con el fin de recaudar dinero para ayudar al payés de Son Sardina que lo perdió casi todo por el temporal del pasado miércoles. En un vídeo, Toni Feliu relata lo que sucedió con la tormenta y enumera algunas de las pérdidas, entre ellas animales y material agrícola. En la finca So na Jaume Nou trabaja este agricultor junto a sus tres hijas, que conforman Sa Casa Pagesa, un proyecto familiar de agricultura ecológica del que depende su sustento.

El temporal tumbó una nave, diversas paredes y cubiertas de la finca. Con los derrumbes, murieron dos someres, dos truges y un boc. Los daños materiales son muy importantes y afectan directamente a la continuidad de la actividad de la explotación. Tractores, herramientas y material necesario para el funcionamiento de la finca se han perdido.

Por este motivo se ha abierto una cuenta para recaudar donaciones. El titular de la cuenta es Associació de la Prod Agrària de Mallorca. El IBAN: ES54 2056 0009 7310 0107 3129.. Hay que especificar el siguiente concepto cuando se haga la aportación: Ajudem Sa Casa Pagesa.