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Desalojan a una pareja por riesgo de derrumbe de su casa en Palma

Los residentes, de unos setenta años, habían detectado daños en las viguetas tras la tormenta del miércoles

La vivienda desalojada, en la calle Encarnació Vinyes de Palma.

La vivienda desalojada, en la calle Encarnació Vinyes de Palma.

Vídeo: Redacción Digital | Foto: Google Maps

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Bombers de Palma y técnicos municipales han revisado esta mañana una finca en la barriada de es Camp Redó, en Palma, y han decidido desalojar a sus residentes, una pareja de unos setenta años, ante el riesgo de derrumbe. El matrimonio se ha instalado en casa de unos familiares.

Según informan desde los Bombers de Palma, sobre las ocho de la tarde de ayer recibieron un aviso de los residentes de la casa, en el número 10 de la calle Encarnació Vinyes, en es Camp Redó. Se trata de una finca formada por una planta baja y un primer piso, en el que vive solo una pareja de unos setenta años, que habían detectado daños en las viguetas del tejado tras las intensas lluvias por la tormenta del miércoles.

Las primeras dotaciones que acudieron al lugar consideraron que no había un riesgo inmediato de derrumbe, si bien acordaron realizar una segunda inspección más detenida a primera hora de la mañana de hoy.

Esta mañana, bomberos y técnicos municipales han vuelto al domicilio y tras un examen más profundo han considerado conveniente el desalojo preventivo de la finca ante el riesgo de derrumbe. Los residentes han comentado que podían instalarse en casas de algún familiar, por lo que los bomberos les han acompañado a recoger los enseres más indispensables.

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La pareja presumiblemente no podría volver hasta que se lleven a cabo obras de reforma y se descarte el riesgo.

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