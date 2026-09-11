Denuncian que Cort permitió el reparto de vasos desechables durante la fiesta de la patrona

Un empresario ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Palma por permitir que durante la celebración de las fiestas de la patrona, celebradas la pasada semana, se permitiera que los bares repartieran vasos desechables, es decir, de un único uso. El uso de este tipo de material está estrictamente prohibido por la ley, aprobada en Baleares hace siete años, ya que solo se permite el reparto de vasos que se pueden reciclar. Esta misma medida medioambiental se aplica en el resto del país, tal como se acordó en una ley aprobada en el año 2022.

El empresario ha presentado dicha denuncia ante el Consell de Mallorca y en concreto en el departamento que se encarga del control de residuos. La empresa Sosmatec resalta en su escrito que hay en el mercado, y de hecho se están utilizando en la mayoría de eventos populares, vasos de plástico que se pueden utilizar las ocasiones que se desee.

Esta empresa, en concreto, ofrece un sistema que permite al cliente la posibilidad de recuperar la fianza que se solicita en el momento que entrega uno de estos vasos de plástico. Es decir, aunque inicialmente debe pagar la fianza por el envase de plástico, después recupera el dinero cuando lo devuelve.

El denunciante ha presentado pruebas gráficas del incumplimiento de esta normativa de residuos durante la celebración de la fiesta patronal de Palma. Las imágenes son claras y corresponden a varias de las barras donde se vendían las bebidas, que eran entregadas en vasos de un único uso, patrocinados por una conocida marca de cervezas.

La empresa afirma que este incumplimiento de la normativa de residuos se repite de forma habitual en muchos espacios de la isla, sobre todo en los recintos deportivos, la mayoría de ellos propiedad del Ayuntamiento de Palma. En los bares se entregan vasos desechables que regalan los distribuidores de bebida, pese a que este tipo de material no se puede utilizar. El denunciante recuerda que debería ser el consistorio municipal el que se debe encargar de que se cumpla la normativa autonómica y prohibir el uso de dicho material.

En el escrito presentado ante el Consell se presenta una solución para ir avanzando hacia la sostenibilidad y la economía local. Se propone que el Ayuntamiento adquiera un determinado número de envases para repartirlos durante los eventos populares que se organizan. Después la empresa se encargaría de gestionar la devolución de las fianzas o depósitos entregados previamente por los usuarios. De esta manera la administración cumpliría con la normativa medio ambiental.

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Se recuerda en la denuncia que muchas empresas han realizado un gran esfuerzo económico para adaptarse a la normativa que aboga por el reciclaje de los materiales. Sin embargo, se denuncia que es la propia administración, en este caso el Ayuntamiento de Palma, que permite que la ley que prohíbe el uso de vasos desechables, se incumpla de una manera continuada y sin ningún tipo de consecuencia.