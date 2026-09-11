Cortes de tráfico en Palma este sábado: estas son las calles afectadas y los horarios

Palma registrará este sábado 12 de septiembre diferentes cortes de tráfico, restricciones a la circulación y desvíos de autobuses de la EMT con motivo de la celebración de la Diada de Mallorca y de la Vuelta nocturna a Mallorca en moto.

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han preparado un dispositivo especial que afectará tanto al centro de Palma como a la Avinguda Adolfo Suárez y a diferentes líneas de autobús.

Cortes de tráfico por la Diada de Mallorca

Las primeras restricciones se producirán durante la mañana en el centro de Palma.

La circulación hacia la plaza de Santa Eulàlia permanecerá cerrada entre las 10.00 y las 11.30 horas.

Además, entre las 11.00 y las 12.00 horas estará cerrada la subida de la calle Conqueridor desde la plaza de la Reina.

Las restricciones continuarán por la tarde. Entre las 18.00 y las 19.00 horas se procederá al cierre en ambos sentidos de la calle Unió.

Desvíos desde las 16.30 horas por la Vuelta en Moto

La celebración de la Vuelta nocturna a Mallorca en moto provocará también importantes cambios en la circulación, especialmente en la Avinguda Adolfo Suárez en sentido Andratx.

A partir de las 16.30 horas, el tráfico procedente de la autopista Ma-19 será desviado hacia Avingudes. Al mismo tiempo, los vehículos que bajen desde Avingudes serán desviados hacia la autopista.

Los participantes en la Vuelta en Moto iniciarán la marcha a las 20.00 horas en dirección a Andratx y efectuarán un cambio de sentido a la altura del edificio de Aduanas.

A partir de ese momento, según la previsión comunicada por el Ayuntamiento, las afectaciones al tráfico irán disminuyendo progresivamente.

Las restricciones también afectarán al aparcamiento del Parc de la Mar.

Durante el periodo en el que estén vigentes las limitaciones de tráfico permanecerá cerrada la salida del aparcamiento hacia la autovía.

Líneas de la EMT afectadas este sábado

Los actos previstos para este sábado también obligarán a modificar diferentes recorridos de EMT Palma.

La línea L25 (s'Arenal - Pl. Reina | Catedral) circulará desviada por Avenidas, por lo que dejará de prestar servicio en la parada 1982.

La previsión es que esta línea pueda recuperar su recorrido habitual aproximadamente a partir de las 20.00 horas.

Por su parte, la L30 (Marivent-Palau de Congressos) no circulará hasta el día siguiente.

Seis líneas tendrán desvíos desde las 18.00 horas

A partir de las 18.00 horas y durante aproximadamente una hora también habrá modificaciones en los recorridos de seis líneas de autobús.

Los desvíos afectarán a las siguientes líneas de la EMT de Palma:

L3: Pont d’Inca-Joan Carles I.

Pont d’Inca-Joan Carles I. L4: ses Illetes-Nou Llevant.

ses Illetes-Nou Llevant. L7: Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida.

Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida. L20: Portopí - Son Espases.

Portopí - Son Espases. L25: s'Arenal - Pl. Reina | Catedral.

s'Arenal - Pl. Reina | Catedral. L35: Aquàrium - Pl. Reina | Catedral.

Noticias relacionadas

Mientras se mantengan estos desvíos quedarán anuladas las paradas 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.