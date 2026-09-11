Una asociación de consumidores pide explicaciones sobre el uso de vasos desechables durante la fiesta de Palma

La asociación de consumidores Consubal, dirigida por Alfonso Rodríguez, también ha pedido explicaciones para determinar la razón por la que durante las fiestas patronales de Palma, que se celebraron la pasada semana, se permitió el reparto de vasos de un único uso, un material que está estrictamente prohibido, tanto por la normativa nacional, como por la autonómica.

Consubal ha actuado tras una serie de denuncias recibidas en las últimas horas y ha decidido enviar un escrito en el que pide que se confirme, por parte del Ayuntamiento de Palma, qué tipo de material se repartió para ser utilizado como vaso y, sobre todo, si el Consistorio palmesano tenía conocimiento de que el envase no cumplía la normativa sobre residuos. La ley es clara y determina que en los grandes eventos, como por ejemplo el que organizó Cort el pasado fin de semana, solo se pueden servir bebidas a través de envases reutilizables. De hecho, en la mayoría de eventos se cumple la ley, pero una serie de imágenes demuestran que no se cumplió, ya que en las barras que vendían bebidas se repartían a través de vasos desechables. El envoltorio, además, tenía publicidad de una marca de cervezas, lo que evidencia que fueron repartidos por los distribuidores de bebidas.

No es la de Consubal la única queja que se ha presentado contra las autoridades competentes, sino que hay un empresario que también se ha dirigido por escrito ante el Consell de Mallorca para denunciar que el Ayuntamiento de Palma permitió el reparto de vasos de un único uso. El comerciante ha propuesto al Ayuntamiento que, ante los próximos eventos, el Consistorio adquiera un determinado número de vasos, que se pueden utilizar las veces que sea necesario, para impulsar de esta manera el reciclaje y un nuevo uso de los materiales. Los bares que trabajan en estos eventos populares cobran una especie de fianza a cada cliente que recibe uno de estos vasos. La cantidad suele ser de un euro. Sin embargo, si el cliente decide devolver el vaso, que se puede utilizar las veces que sea necesario, suele recuperar el dinero. El empresario que aportó pruebas gráficas de que en las fiestas de Palma se incumplió de forma evidente la normativa sobre reciclaje de material la autoridad competente permitió que se incumpliera la ley, al no prohibir que se repartieran envases de usar y tirar.

Mientras que el empresario ha denunciado los hechos ante el Consell de Mallorca, la asociación Consubal ha presentado su queja directamente ante la Administración General del Estado, para que se pida explicaciones al Ayuntamiento de Palma sobre el incumplimiento evidente.