Los arquitectos del proyecto de Gesa en Palma defienden que es "de intervención mínima" y no habrá pérdida de zonas verdes

El estudio Cruz y Ortiz Arquitectos ha presentado este viernes, junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, su propuesta ganadora para la transformación de la fachada marítima de Palma mediante la rehabilitación del edificio de Gesa. Antonio Cruz prevé que las obras terminarán a finales de 2029, "si se actúa con mucha diligencia", y define el proyecto como de "intervención mínima" sobre el edificio original. Ante las críticas vecinales a la reforma, al rechazarla porque solo verán "hormigón", Cruz defiende que "no hay pérdida de zonas verdes" e incluso se ampliarán y pide a los detractores que examinen el proyecto.

El arquitecto Cruz, el encargado en mostrar su propuesta", ha llamado la atención sobre ciertas "reflexiones" que se han de llevar a cabo durante la intervención, entre ellas qué hacer con la característica lámpara diseñada por José Ferragut, la vidriera y el mural de cerámica de Lluís Castaldo realizado en 1977. "No están en su mejor posición con la escalera delante y ha que reflexionar sobre si se puede encontrar mejor exposición". Cabe recordar que el jurado del concurso de ideas que ganaron Cruz y Ortiz obligó a los arquitectos a preservar elementos patrimoniales del emblemático inmueble, entre ellos estos que se pretendían eliminar.

Los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, y en el centro el alcalde, Jaime Martínez. / MANU MIELNIEZUK

Interperado Cruz sobre el rechazo a la reforma por parte de los vecinos de Ses Veles y la asociación Parc Sí!, críticios porque no se contemple la creación de zonas verdes, defiende su proyecto: "Somos conscientes, pero he tratado de explicar que no hay ninguna pérdida de zona verde. Que se entienda que la voluntad del proyecto es conservar toda esa superficie e incluso ampliarla como he mencionado". "Si hay vecinos que no sé por qué razón han entendido que las zonas verdes se reducen, les rogaría que miren el proyecto. Como dijo en una ocasión Camarón cuando le criticaban La leyenda del tiempo [álbum], a los que no les guste que lo oigan más", zanjaba el sevillano.

La ampiación de las zonas verdes existentes se proyectan a través de dos grandes plataformas, una a nivel de la calle Joan Maragall y otra más baja, a nivel de Paseo Marítimo, quedando conectadas entre sí. Se optará por vegetación mediterránea y especies autóctonas adaptadas al clima de Mallorca, con bajos requerimientos hídricos, y en la cota inferior se desarrollará un paisaje más naturalizado inspirado en la vegetación mediterránea propia de la isla, detalla el Ayuntamiento.

"Si hay vecinos que no sé por qué razón han entendido que las zonas verdes se reducen les rogaría que miren el proyecto" Antonio Cruz — Arquitecto

Otro detalle sobre el que arquitecto llama a reflexionar es la acera estrecha que ha quedado frente al edificio por la ampliación del área para el tráfico, cuando originalmente contaba con una de mayor amplitud que incluía vegetación; son "pequeños detalles" a tener en cuenta, indica Cruz.

Un edificio "aislado"

El arquitecto ha mostrado visualmente el proyecto de su firma partiendo de una imagen de 2008 y lo que se pretendía entonces. La situación actual es que el emblemático edificio se ve "aislado", "muy individualizado". En su caso, apuestan "por un proyecto de intervención mínima". Detallaba que, por ejemplo, sobre el área del futuro parking se dejará un espacio de tierra para incluir superficie vegetal, la zona verde frente a la fachada marítima, la pérgola prevista también con vegetación y el edificio de Gesa "con su fisonomía actual y los cambios mínimos necesarios", manteniendo su característico acristalado original del creador del inmueble José Ferragut, en 1963.

Con la idea de "recuperar" los valores del inmueble, "todo lo que se haga" será de acuerdo con las condiciones que dicte Patrimonio, asegura el arquitecto. Sobre los usos del edificio, Cruz considera que "hay que buscar los más acordes", en ese sentido destaca que no cree que sea adecuado para zonas de exposición.

"Si se actúa con mucha diligencia y vamos trabajando sobre la marcha", la firma Cruz y Ortiz Arquitectos ve viable que a finales de 2029 esté finalizado el proyecto. "Más que la restauración" del edificio de Gesa se declaran interesados en el resto de propuestas que incluye el plan para "devolver a Palma un frente marítimo acorde".

Dentro de la planificación se prevé el aprovechamiento energético con la inclusión de placas solares, mientras que las características ventanas seguirán cerradas, tal y como fueron diseñadas originalmente.

Futuros usos

Mientras, el alcalde destacaba el paso que se ha dado bajo su mandato tras encontrarse un edificio "abandonado y sin actividad" cuando ocupa un lugar fundamental en la capital mallorquina.

En el espacio situado entre el Palacio de Congresos y Avingudes presidido por el edificio de Ferragut se incluirá otro edificio de planta baja y dos alturas, para el futuro Centro Cultural de Arte y Creación, con una plaza peatonal cubierta con una pérgola rodeada de vegetación. Gesa albergará una biblioteca central, un auditorio, espacios para exposiciones, el Instituto Municipal de las Artes y la sede de Palma Innovation Bay, espacios para coworking, incubadoras empresariales y alojamiento temporal para emprendedores e investigadores, el Centro de Interpretación de la Energía u oficinas para atención a la ciudadanía de los barrios colindantes.

Martínez incidía en la importación de la reconversión de 30.000 metros cuadrados de Palma que cuentan con una posición estratégica entre el centro histórico y el Paseo Marítimo.