Los 'casals' de barrio de Palma amplían su oferta de actividades y plazas: Estas son las fechas de inscripción

Los casals de barrio de Palmainiciarán el curso 2026-2027 con una oferta ampliada de 266 actividades, 4.613 horas de programación y 4.606 plazas, según ha anunciado este jueves la segunda teniente de alcalde y regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca. Las actividades comenzarán durante la primera semana de octubre y las inscripciones se podrán realizar los días 16 y 17 de septiembre, en función del casal.

La programación municipal consolida así el crecimiento registrado durante los últimos cursos. La oferta ha pasado de 234 actividades y 3.881 plazas en el curso 2024-2025 a 245 actividades y 3.969 plazas el pasado curso, hasta alcanzar las 266 actividades y 4.606 plazas previstas para este primer trimestre.

"Los casals de barri son equipamientos muy importantes para la ciudad. Son espacios de encuentro y de participación", ha señalado Roca, quien ha asegurado que el Ayuntamiento de Palma continúa trabajando para "mejorar este servicio público, ampliar la oferta y facilitar que cada vez más personas puedan participar en las actividades".

La programación se desarrollará en los Casals de Barri de s’Escorxador, Santa Catalina, es Jonquet, Camp d’en Serralta, Pere Garau, Son Gotleu, Son Espanyol, Sant Agustí, Son Cladera, Sant Jordi, s’Hostalot y Son Cànaves. En este último se recuperó la programación municipal durante el pasado curso.

La oferta incluye actividades de artes plásticas, bienestar físico y psíquico, alimentación y salud, danza y cuerpo, educación y creatividad, propuestas infantiles y familiares, artesanía y manualidades y actividades físicas. Entre las novedades figuran cursos de informática, comunicación e internet, lindy hop, distintos estilos de baile, yoga familiar, acuarela creativa, cosmética natural, arreglo de ropa, ball de bot, costura y bordado creativo y curiosidades astronómicas.

Inscripciones los días 16 y 17

La información completa sobre la programación está disponible desde este jueves en la web de los casals de barri y en los propios equipamientos, que ofrecen atención presencial desde las 16.30 horas.

Las inscripciones se realizarán preferentemente por internet, aunque se ofrecerá atención presencial a las personas que tengan dificultades para completar el trámite.

En s’Escorxador, las inscripciones comenzarán el 16 de septiembre a las 9.00 horas. En Santa Catalina, el día 17 a las 9.00 horas. Ese mismo día, a partir de las 17.00 horas, se abrirán en Pere Garau, Son Gotleu, Sant Agustí, S’Hostalot, Sant Jordi, Son Cladera, Camp d’en Serralta y Son Espanyol.

Para garantizar un acceso equitativo a las plazas, entre el 16 y el 21 de septiembre cada persona podrá inscribirse únicamente en una actividad de un casal. A partir del 22 de septiembre, a las 10.00 horas, podrá solicitar plaza en más de una actividad y en más de un casal, siempre que queden plazas disponibles.

El precio público se mantiene en dos euros por sesión, con las reducciones y bonificaciones previstas para distintos colectivos. Entre ellas figura la bonificación del 100% para beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, la Renta Social Garantizada, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, así como para mujeres víctimas de violencia de género derivadas por los servicios sociales.

También se mantienen bonificaciones para actividades de carácter social, como las de castellano y catalán para personas extranjeras y las de alfabetización digital. Los menores de 26 años, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas desempleadas y las personas con discapacidad, entre otros colectivos, podrán acceder asimismo a diferentes descuentos.

La programación se organiza con carácter trimestral y las actividades se pondrán finalmente en marcha cuando alcancen el mínimo de participantes establecido, que con carácter general es de diez personas.