La tradición que sobrevive en Santa Catalina: petróleo, hilos, melocotones de Muro y lápices de colores

Con dos carteles llamativos hechos a mano y colgados del techo, la mítica Ferretería La Central recibe en su interior a sus clientes: ‘Hay petróleo’ y ‘Si no ve lo que desea, pídalo’. Son dos mensajes que contrastan en un negocio que cumple 110 años y que se encuentra rodeado de bares, restaurantes y ocio nocturno en la calle de Sant Magí, en pleno barrio de Santa Catalina en Palma. Entre estanterías llenas de productos y cajones de madera desgastados por el tiempo y con cartelitos pegados con celo para saber qué hay en su interior (tapón teca, atomizador hembra o ventosas) despacha Toni, el copropietario del local junto a su hermano. Él es un testigo directo de la evolución de esta antigua zona de pescadores, donde la llegada de ingleses, suecos y alemanes ha atraído a inversores y nuevos propietarios y ha contribuido a dejar atrás algunas costumbres y tradiciones. “Nosotros aguantamos bien”, reconoce.

Toni, copropietario de la Ferretería La Central, con Toni, dependiente del local que lleva la camiseta negra. / C.M.

Negocios tradicionales

Quienes despachan detrás del mostrador o atienden detrás de la barra del bar saben de memoria qué negocios tradicionales continúan aportando identidad al barrio porque sobran los dedos de las dos manos para contarlos a todos: Forn Ca sa Camena, Mercería Nadal, Farmacia Frau, Ferretería La Central, Empremta, Bar Isleño, Bar Can Frau o la Frutería Contestí.

Poco a poco, la lista disminuye. La lencería y corsetería Doryga cerró hace unos días en la calle Anníbal después de 70 años. “Antes notábamos el aumento de cierres, ahora ya quedan pocos”, explica Esperança Lliteres, la presidenta de la Associació vecinal Barri Cívic Santa Catalina i es Jonquet, que añade: “Es difícil encontrar negocios tradicionales aquí, aunque también hay algunos nuevos como Pan Comido que sí se adaptan y sí se valoran”.

Más bares, menos comercios

“No tiene nada que ver lo que era con lo que es ahora el barrio. Antes era una zona tranquila donde mucha gente iba al mercado. Había comercios y ahora hay bares. Se ha convertido en un reclamo turístico. Nosotros tenemos una clientela fiel, la tratamos bien y queremos que se marchen contentos”, cuenta Catalina Binimelis, la propietaria de la Mercería Nadal, que regenta este negocio emblemático desde hace unos quince años.

Fachada de la Mercería Nadal. / C.M.

Incluso entre algunos grupos de WhatsApp de vecinos se bromeó con qué negocio sustituirá a Doryga: “Será un bar o un bar”. Y no es para menos: las terrazas ocupan cada vez más espacio en unas aceras estrechas donde cada metro cotiza al alza.

Los negocios más pequeños a los que no les cabe una mesa en su interior han optado por colocar taburetes para degustar un Healthy bowl o un bollo de canela a precios desorbitados mientras los suecos, ingleses y alemanes pasean entre las cada vez más arraigadas inmobiliarias de alto standing o negocios osados que venden pasteles y tabletas de chocolate a precios de obra de arte.

Clientes en un local de brunch en Santa Catalina. / C.M.

Además, al levantar la vista del suelo también se ve otra de las preocupaciones del barrio con pancartas de Silenci, Respecte i Civisme, mientras muchos edificios se remodelan y ya lucen ganchos para que los extranjeros compren las nuevas propiedades.

Pancarta de una inmobiliaria de alto standing. / C.M.

Futuro para los extranjeros

Todavía se ven personas mayores que salen del Mercat de Santa Catalina después de hacer la compra con su carrito, aunque ver a niños pequeños es una tarea complicada, casi imposible a falta de dos días para que comience el colegio y en pleno verano.

“El futuro del barrio será para los extranjeros. Quedan pocos catalineros viviendo aquí. Los mallorquines venden las propiedades y los europeos las reforman, respetan la fachada y modifican el interior. Todavía recuerdo cómo jugábamos aquí en la calle. Es una lástima, pero quedan pocas personas de toda la vida”, afirma Virginia Martí, que vive en el barrio desde hace 34 años y atiende en el Forn Ca sa Camena, el único horno tradicional fuera del mercat. “Es verdad que vienen más turistas y extranjeros, pero muchas generaciones diferentes de mallorquines continúan viniendo a comprar nuestros productos”.

Y no es para menos porque el olor de sus llonguets aromatizan una calle que escapa, por un instante, de la canela. Además, son una de los doce panaderías emblemáticas de Palma que siguen abiertas.

Material escolar en Palma

En la misma vía, Empremta suministra material escolar tan sencillo como pinturas de colores, folios, cuadernos, bolígrafos y también hace fotocopias. “A nosotros nos va bien. Es un punto de venta, pero vivimos de la distribución. Somos la única papelería del barrio”, resume Tolo que desde 2013 regenta el negocio.

“El público se ha adaptado a la moda”, sintetiza Claudia, la encargada del emblemático Bar Isleño, que lleva más de 60 años abierto. Son un clásico para los trabajadores y los vecinos del barrio sus llonguets y también el café con leche, aunque también muchos turistas “buscan autenticidad aquí”. Su limonada casera también es un éxito asegurado para los últimos días de calor. “Para vivir este barrio no me gusta. Hay varias calles que se han convertido en una atracción turística y no tienes tranquilidad. Cada vez hay menos propiedad y negocio mallorquín. Eso da pena”, finaliza.

Una clienta en el Bar Isleño. / C.M.

Productos de kilómetro cero en Mallorca

Bordeando el mercat, la Farmacia Frau acumula 121 años en el barrio. Joana y Clara Frau son la cuarta generación familiar que se encargan del negocio familiar. Joana palpa un cambio profundo, que se va cocinando a fuego lento. “Catalineros quedamos pocos. Viene más gente de Europa y el comercio pequeño lo sufre como en el resto de la ciudad”, destaca. Aun así, está contenta porque Santa Catalina sigue siendo muy “barrio y pueblo”.

Buena muestra de ello es que el próximo 18 de septiembre se celebra el tradicional Sopar a la Fresca organizado por la Associació Barri Cívic de Santa Catalina i es Jonquet de 19 a 23 horas en el número 33 de la calle Fábrica. Se entregarán también los premios al civismo y buenas prácticas por la convivencia vecinal.

Dentro del Mercat el bullicio es constante. Sobre todo en los bares, donde destaca Can Joan Frau. Todavía no hay que hipotecarse para tomar una cerveza en uno de los lugares más emblemáticos del barrio para degustar un buen variat.

Y, en el interior, Bernat Contestí despacha en la frutería que durante décadas ha gestionado su familia. Sus clientes se dividen por igual entre europeos y nacionales. En su puesto, la mayoría de sus productos son de kilómetro cero y cultivados en la isla, algo que también está en peligro de extinción en uno de los barrios más emblemáticos de Palma.