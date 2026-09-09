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Palma reabre el Centre Maimó Ben Faraig para divulgar la historia y cultura judías

El Consistorio presenta la nueva museografía del centro, cuyas instalaciones acogerán actividades y encuentros con expertos para poner en valor el patrimonio cultural de Mallorca

Imagen de archivo - Un momento de la celebración de la Fiesta de las Luces en la sinagoga de Palma.

Imagen de archivo - Un momento de la celebración de la Fiesta de las Luces en la sinagoga de Palma. / CAIB

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EFE

Palma

El Centre Maimó Ben Faraig de Palma reabre sus puertas este miércoles tras años de inactividad con una museografía completamente renovada y con la celebración de la Jornada Europea de la Cultura Judía entre los meses de septiembre y diciembre.

El espacio municipal, ubicado en la calle Almudaina, junto al Archivo Municipal, está dedicado al estudio y divulgación de la historia, el arte y la cultura judías en Mallorca, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La programación de esta jornada europea, organizada por la Fundación Ledor Vador y la Comunidad Judía de Baleares con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, ha sido presentada este miércoles por el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el vicepresidente de la Comunidad Judía y presidente de la Fundación Ledor Vador, Ari Molina.

Reivindicar la cultura judía

Bonet ha destacado que la Jornada Europea de la Cultura Judía pretende "reivindicar y poner en valor el legado histórico y cultural" de esta comunidad, sin el cual "no se puede entender la evolución de nuestra ciudad y nuestra isla".

La reapertura oficial del Centre Maimó Ben Faraig tendrá lugar este miércoles a las 19 horas, en un acto presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, con un concierto de la cantautora de música sefardí Jasmine Petrovic.

El programa continuará el 19 de septiembre con una ruta por el Call Jueu de Palma dirigida por la historiadora Laura Miró, mientras que el día 23 el ex primer ministro francés Manuel Valls participará en una conferencia en formato de conversación en el Teatre Municipal Maruja Alfaro-Mar i Terra.

En octubre están previstos un concierto de Llorenç Perelló, el día 8 en el Teatre Municipal Xesc Forteza, y un encuentro con la escritora de origen judío Dory Sontheimer el día 23.

El secretario científico del CSIC y doctor en Sociología Alejandro Baer Mieses protagonizará otro acto el 11 de noviembre en la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, y la política, analista y escritora Pilar Rahola cerrará el programa el 10 de diciembre.

13 paneles temáticos

El Centre Maimó Ben Faraig inicia esta nueva etapa con una museografía formada por 13 paneles temáticos con textos en catalán, castellano e inglés, además de un retrato del poeta y filólogo palmesano Marian Aguiló, hijo ilustre de ascendencia judía.

La exposición permanente incorpora también objetos de culto cedidos por la Comunidad Judía de Baleares y un estudio del busto de la escultura de Jafuda Cresques, acompañado de dos dibujos preparatorios de la artista Maria Isabel Ballester.

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El centro permanecerá abierto de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y está previsto incorporar próximamente un audiovisual sobre aspectos significativos de la tradición y la cultura judías.

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