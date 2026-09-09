Palma invertirá casi 200.000 euros en renovar los espacios expositivos del Castell de Bellver

El Castell de Bellver se prepara para renovar la forma en que cuenta su historia. La Junta de Govern del Ajuntament de Palma ha aprobado este miércoles el inicio del expediente de contratación del proyecto museográfico de la fortificación, una actuación que cuenta con un presupuesto de 195.548,08 euros, IVA incluido, y que permitirá replantear los contenidos de sus espacios expositivos.

Monumentos más emblemáticos de Palma

El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, sin posibilidad de prórroga. La iniciativa, impulsada por la regiduría de Cultura, busca poner en valor uno de los monumentos más emblemáticos de Palma, construido hacia el año 1300 durante el reinado de Jaime II.

El nuevo proyecto museográfico prestará especial atención a la relación del castillo con el gótico meridional, la Casa Real de Mallorca y la evolución histórica de la fortificación. Para ello, la Direcció General de Patrimoni i Interpretació de la Ciutat ha articulado la tramitación destinada a llevar adelante las intervenciones previstas.

El Ajuntament recuerda que en 2024 se otorgó el proyecto a la entidad Arpa Patrimonio. El paso aprobado ahora consiste en iniciar la contratación de las actuaciones contempladas en aquel trabajo.

Bellver, una pieza del futuro Museu de la Ciutat en Xarxa

Actualmente, el Castell de Bellver alberga las dependencias del Museu d’Història de la Ciutat de Palma. Su renovación museográfica se enmarca, además, en la implantación del Museu de la Ciutat en Xarxa, un proyecto que conectará distintos espacios patrimoniales y culturales de la ciudad.

La red se articulará a través del Centre d’Interpretació de la Ciutat, que estará ubicado en las nuevas instalaciones previstas en la Plaça Major de Palma. Desde este equipamiento se coordinará el acceso a diferentes centros de interpretación específicos.

Entre los espacios que formarán parte de esta red figuran la Fortalesa del Temple, Maimó Ben Faraig, dedicado a la divulgación de la cultura judía, y la casa medieval de Can Sunyer. El Castell de Bellver será uno de los elementos más representativos de este proyecto de referencia para la historia y la cultura de Palma.