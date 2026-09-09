Cort, sin respuestas tras perder la compra de Can Pesquet: "Veremos qué pasos se pueden dar para retomar la situación"

A Cort le está costando retomar el vuelo después de que se le adelantaran en la compra del solar de Can Pesquet, donde iba a ubicarse la ansiada plaza pública para los vecinos de Son Sardina. A pesar de las promesas del alcalde, Jaime Martínez, para dotar de un espacio público a la barriada, los vecinos deberán seguir esperando después de que un comprador fuera más rápido que el Consistorio para adquirir el terreno: “Anunciamos que lo compraríamos, pero alguien se nos ha adelantado”.

Sin una solución a la vista

Mercedes Celeste, portavoz del Ayuntamiento de Palma, ha evitado dar una respuesta concreta sobre cuál es el planteamiento del Consistorio para cumplir con una de las promesas del alcalde: “Veremos qué pasos se pueden llevar a cabo para retomar la situación. Solvia ha vendido este solar a un señor particular. Y en esta situación estamos. No tengo nada más que comentar. Esta es la situación y esta es la realidad”.

La situación va más allá porque se trata de una reivindicación histórica de una barriada que siente que Cort ‘ha badat’ y que ha tenido dejadez en esta situación. “Trabajaremos siempre en el beneficio e interés público”, insiste Celeste.

"Se nos han adelantado"

Sin embargo, continúan sin dar una respuesta esperanzadora a los vecinos de Son Sardina. La portavoz ha recordado que el Ayuntamiento había aprobado la modificación de crédito necesaria para adquirir el terreno, pero que la operación finalmente no llegó a materializarse. “Se anunció que lo compraríamos, hicimos una modificación y alguien decidió adelantarse y vendérselo. Es algo que el Ayuntamiento no puede evitar ni controlar. La situación es la que es”, ha señalado. Cort asegura que seguirá trabajando para los vecinos de Son Sardina, aunque Celeste no ha concretado cómo: “Pues ya se irá viendo poco a poco”.

Una reivindicación histórica

El alcalde, Jaime Martínez, anunció en agosto de 2025 que el Ayuntamiento iniciaría negociaciones para comprar Can Pesquet y que, si no se alcanzaba un acuerdo, recurriría a la expropiación. El objetivo era destinar el solar a una plaza pública, un casal y un aparcamiento, una actuación largamente reivindicada por los vecinos de Son Sardina. La compra por parte de un particular ha dejado ahora pendiente de concretar la fórmula con la que Cort pretende sacar adelante aquel compromiso.