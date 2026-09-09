Cort reconoce que no siempre consigue que se cumpla la normativa municipal sobre las terrazas del Born
Mercedes Celeste defiende que la ordenación se elaboró con criterios técnicos y objetivos para garantizar el paso de los peatones y asegura que se sancionarán los incumplimientos
El Ayuntamiento de Palma reconoce que no siempre consigue que se respete la normativa municipal que regula las terrazas del Passeig del Born. La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha admitido este miércoles que existen incumplimientos de las superficies autorizadas y que deben perseguirse, aunque ha defendido la ordenación vigente y ha descartado modificarla. “Estamos pendientes de que se cumpla, aunque a veces no lo conseguimos”, ha reconocido.
Superficie de las terrazas
Celeste ha recordado que cada una de las cuatro terrazas dispone de alrededor de 32 metros cuadrados y que esta distribución responde a un estudio elaborado con criterios técnicos y objetivos. “Es un plan zonal que se ha hecho para que se tengan los espacios que se necesitan para pasear y circular sin ningún tipo de impedimento con las terrazas”, ha explicado. Por este motivo, el Ayuntamiento no pretende alterar las dimensiones establecidas, sino garantizar que los establecimientos las respeten.
Sanciones por los incumplimientos
“Los incumplimientos que haya de estos sí hay que perseguirlos. Hay que apelar a que todos seamos cuidadosos”, ha insistido la portavoz. Celeste ha señalado que, cuando un establecimiento excede la superficie concedida, corresponde imponer la sanción pertinente. “Hay veces que se exceden en superficie. Cuando se exceden, hay que poner la sanción correspondiente. Y no solo ahora ni en el Born. No queremos modificarlo, sino que se cumpla”, ha añadido.
Las declaraciones llegan después de que Diario de Mallorca publicara que las cuatro terrazas del Born ocupan un 36% más de espacio público del autorizado. Las mediciones realizadas por este periódico los días 2 y 4 de septiembre situaron la ocupación en al menos 176 metros cuadrados, frente a los 129,36 previstos en el plan zonal. Cada establecimiento dispone de 32,34 metros cuadrados, aunque sobre el terreno ocupa aproximadamente 44, lo que supone unos 11,66 metros cuadrados adicionales por local.
Sin aumento respecto otros años
Preguntada por estos excesos, Celeste ha sostenido que no existe una variación significativa respecto a años anteriores y que los incumplimientos no son exclusivos del Born. “No es una cosa ni en este entorno ni en otros. Estamos en contra de que se excedan y habrá las sanciones pertinentes”, ha señalado. La portavoz ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá vigilando el cumplimiento de la normativa.
Cala Major, precio de las hamacas
Por último, Celeste se ha referido a la polémica por el precio de las hamacas de Cala Major y ha aclarado que los 125 euros corresponden a un servicio premium que incluye dos hamacas, una sombrilla y una caja de seguridad. En cuanto a las posibles denuncias de algunas entidades, ha señalado que el Ayuntamiento estudiará su contenido en caso de que lleguen a presentarse.
Aumenta la deuda
Celeste ha defendido que las cuentas de Cort están saneadas y que la deuda municipal se mantiene por debajo del límite permitido. Según sus previsiones, pasará de los 188 millones de euros registrados a finales de 2023 a unos 166 millones al cierre de 2026, después de alcanzar un mínimo de 139 millones en 2025. La portavoz ha destacado que esta reducción se ha producido pese a los numerosos proyectos puestos en marcha durante la legislatura.
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