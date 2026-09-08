Vecinos de Santa Catalina y Es Jonquet denuncian tres días consecutivos de música

La asociación Barri Cívic de Santa Catalina i Es Jonquet ha denunciado este martes las molestias ocasionadas a los residentes por tres días consecutivos de música amplificada en el parque de sa Feixina y ha criticado que el Ayuntamiento de Palma no respondiera a sus peticiones para conocer los límites acústicos autorizados.

La entidad vecinal ha explicado en un comunicado que el pasado 31 de agosto presentó un escrito al Consistorio para conocer los límites de ruido establecidos para la verbena del viernes 4 de septiembre y las medidas de control previstas, unas preguntas que una semana después continuaban sin respuesta.

Niveles cercanos a los 60 decibelios

Según Barri Cívic, la verbena del viernes se prolongó durante seis horas, desde las 20 hasta las 2 horas, con cuatro DJ, y en algunas viviendas próximas se registraron de forma "orientativa" niveles cercanos a los 60 decibelios con las ventanas de doble cristal cerradas.

La asociación sostiene que varios residentes llamaron a la Policía Local para solicitar expresamente una medición oficial por parte de la Patrulla Verde, pero ningún agente acudió.

También asegura que no se les informó del límite acústico autorizado ni se les facilitó un número de incidencia de las llamadas.

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Barri Cívic ha recalcado que su protesta no se dirige contra esta celebración ni contra ninguna comunidad, sino contra el uso reiterado de un espacio situado junto a numerosas viviendas para actividades musicales durante tres jornadas consecutivas.