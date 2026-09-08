Més propone doblar la ecotasa en Palma para recaudar unos 20 millones para vivienda

Més per Palma ha propuesto que en los hoteles de la ciudad se pueda aplicar un recargo del 100 % en el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y destinar íntegramente esos ingresos, que podrían alcanzar unos 20 millones de euros anuales, a vivienda pública a precios asequibles.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, considera que "ser capital no puede significar asumir más presión turística, más población y más gastos", sin contar con "más herramientas para que las familias vivan dignamente", ha informado el partido en un comunicado.

La propuesta de Més sobre el ITS implicaría que, con las 56.000 plazas hoteleras de Palma, y un recargo medio equivalente a 2 euros por persona y noche y una ocupación anual del 50 %, Ciutat podría recaudar 20,4 millones de euros anuales, cuantía que permitiría adquirir, mediante tanteo y retracto, entre 70 y 100 viviendas al año.

La propuesta de Més aspira a que "una parte de los beneficios que genera el turismo sirva para hacer vivienda asequible", ha explicado el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa.

Més también reclama que, por medio de la Ley de Capitalidad, de la que el Parlament debate este miércoles una modificación, Cort pueda declarar Palma zona de mercado residencial tensionado si el Govern del PP se niega a hacerlo y ejercer el tanteo y retracto ante operaciones de grandes tenedores.

“Ante la mayor crisis de vivienda que sufrimos, el PP elige no actuar y nosotros queremos dar a Palma las herramientas para hacerlo", ha reivindicado Rosa.

No construir más

Més plantea además integrar dentro de la red del Instituto Municipal del Deporte (IME en sus siglas en catalán) instalaciones deportivas de otras administraciones, como Sant Ferran y el Centro de Tecnificación Deportiva, y posibilitarlo también con es Fortí.

“Antes de prometer más cemento, aprovechamos lo público y lo abrimos a los vecinos”, ha reivindicado Truyol. La formación también propone que Govern y Consell asuman el coste de la adquisición de los solares cuando necesiten construir escuelas, residencias u otros equipamientos en Palma y Cort no disponga de terrenos.

"El Govern no puede exigir servicios en Palma y pasar siempre su factura al Ayuntamiento", ha criticado Rosa. Asimismo, Més reclama incorporar Cort al Consorcio de Transportes de Mallorca, una posibilidad prevista en la ley desde 2006 y todavía pendiente de aplicación, para coordinar mejor EMT y TIB.

"Ante un PP obsesionado por hacer más infraestructuras para los coches, nosotros apostamos por más transporte público, frecuencias y conexiones para desatascar Palma y Mallorca", expone Rosa.

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Truyol considera que este miércoles el Parlament debe elegir entre "continuar con una capitalidad de papel mojado o dar en Palma poder y recursos para hacer frente a los problemas reales de la gente".