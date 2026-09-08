Lucía Muñoz se presenta a las primarias de Podemos para ser candidata a la alcaldía de Palma

La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, se presentará a las primarias del partido para encabezar la candidatura a Cort en las próximas elecciones municipales. La edil ha anunciado esta mañana su decisión a través de un vídeo en el que señala la lucha contra la masificación turística y las dificultades de acceso a la vivienda como los dos principales ejes de su candidatura.

Muñoz aspira así a liderar la lista de Podemos en Palma y asegura que da el paso después de estos años en la oposición, durante los que ha presentado distintas iniciativas relacionadas especialmente con el modelo turístico y la vivienda. "Estos años he presentado muchas propuestas para combatir la masificación turística y para que la vivienda sea un derecho, pero demasiadas veces han sido rechazadas", sostiene.

La regidora defiende ahora la necesidad de conseguir una mayoría que permita llevar estas medidas a la práctica. "No me conformo solo con presentar propuestas. Quiero construir una mayoría para convertirlas en realidad", afirma en el vídeo con el que ha hecho pública su candidatura a las primarias.

El modelo de ciudad es uno de los ejes de su discurso. Muñoz sostiene que las políticas municipales deben priorizar a los residentes frente a la presión turística y la especulación inmobiliaria y reclama una Palma en la que vivir resulte más asequible para jóvenes y familias trabajadoras.

"Quiero que Palma deje de ser un parque temático y vuelva a ser una ciudad para quien la habita", afirma la edil, que añade que su objetivo es una ciudad "donde las casas no sean un lujo, donde los jóvenes tengan futuro y las familias trabajadoras puedan llegar a final de mes sin dificultades".

Muñoz considera que Palma necesita cambiar sus prioridades ante un modelo que, según afirma, dificulta cada vez más la vida de quienes residen y trabajan en la ciudad. Su candidatura a las primarias buscará, por tanto, articular una mayoría alrededor de estas propuestas.