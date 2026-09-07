Los vecinos de la plaza Alexandre Jaume de Palma denuncian insalubridad: "Se drogan frente a niños"

Los vecinos de la plaza Alexandre Jaume, en Palma, han dicho basta. Día tras día observan cómo decenas de personas se drogan, trafican e incluso defecan en la vía pública a ojos de todo el mundo. Y según los vecinos, lo hacen con “total impunidad”. Desde hace tiempo exigen a las autoridades que actúen ante este problema de salubridad que afecta a miles de vecinos, ciudadanos y extranjeros en uno de los puntos más transcurridos de la ciudad.

Jeringuillas, heces y peleas se han convertido en habituales, al igual que las llamadas a la policía para poder erradicar la situación. “Las instituciones nos dicen que no pueden actuar porque son personas vulnerables”, comenta una vecina a este diario. Se trata de personas sin hogar, que usan la zona para descansar, pero infringen la ley.

Los residentes de la barriada del Centro aseguran que llevan “bastante tiempo pidiendo presencia policial”, no obstante afirman que “no funciona” y que su única opción ha sido crear un grupo de ‘Whatsapp’. El objetivo del canal de mensajería es intercambiar y documentar esta práctica que sucede tanto a la luz del día como en la oscuridad de la noche.

"Son conflictivos e involucran a terceros"

“Estamos desesperados, desde el 2020 la situación ha empeorado. Ha aumentado la inseguridad y los restaurantes de la zona pierden clientes debido a la falta de higiene y los olores que se desprenden. Siempre llamamos a Emaya para que limpien, pero al cabo de 10 minutos vuelven y en nada vuelve a estar la plaza sucia”, añade la residente.

Otra de las vecinas, agrega que ante la congregación de personas en la plaza, algunos de estos individuos se mudan al parque infantil de la Plaça Nova de la Ferreria a continuar con sus hábitos en un espacio menos expuesto, pero lleno de niños que intentan disfrutar de las instalaciones.

Además, advierte que la presencia de estas personas no es un problema residual. Sino que “son conflictivos” y sus peleas llegan a involucrar a las mujeres que ejercen la prostitución como modo de supervivencia. Tal y como cuenta, en muchas ocasiones, a altas horas de la mañana, se escuchan gritos que, progresivamente, suelen terminar en golpes.

Deterioro a pasos agigantados

“He visto hasta a estas personas drogodependientes perseguir a prostitutas con cuchillos. Es una situación preocupante, tanto por su seguridad como por la nuestra. Necesitamos que las defiendan y las protejan ante esta situación”, explica la vecina.

Asimismo, otro de los conflictos que asciende, es la notable presencia de mujeres que comercian con su cuerpo en las calles paralelas y perpendiculares a la plaza de Alexandre Jaume. Apartar la vista y acelerar el paso se ha convertido en una nueva normalidad entre los transeúntes, tanto en los turistas como en los habitantes. Las sillas de plástico en las que se sientan a esperar se han convertido en un complemento mobiliario más en los callejones del barrio.

Finalmente, la joven apunta que es una situación “difícil de controlar”, pero urgen que a ellas “también se les dé una solución” y subraya que este panorama “está deteriorando el barrio a pasos agigantados”.