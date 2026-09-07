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Palma entrega la ofrenda floral a su Patrona

La celebración comenzó en la plaza de los Patines, desde donde partió una comitiva en dirección a la iglesia de Sant Miquel, lugar que alberga la venerada imagen de la Mare de Déu

Ofrenda floral a la Mare de Deu de la Salut

Ofrenda floral a la Mare de Deu de la Salut

Guillem Bosch

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Pere Morell

Pere Morell

Palma

La Palma más folklórica se dejó ver este lunes en el centro de la ciudad. Centenares de personas desfilaron por las calles de Palma para entregar una ofrenda floral en la basílica de Sant Miquel a la Patrona de la ciudad, la Mare de Déu de la Salut. La celebración arrancó a las 19.00 horas en la plaza de los Patines, desde donde partió la comitiva en dirección a la basílica de Sant Miquel, templo que alberga la venerada imagen de la Mare de Déu.

El Ayuntamiento de Palma también entregó la suya. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, encabezó la comitiva institucional junto a la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca. Ambos portaron la ofrenda floral, que fue entregada en el interior del templo.

Ofrenda floral a la Mare de Deu de la Salut

Ofrenda floral a la Mare de Deu de la Salut

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Ofrenda floral a la Mare de Deu de la Salut / Guillem Bosch

El ball de bot encabezó el desfile ante la atenta mirada de algunos palmesanos que se acercaron para contemplar la ofrenda. A ellos se sumaron las miradas de sorpresa y extrañeza de turistas y de quienes utilizan Palma solo para dormir.

La celebración continuará hoy con otro de los actos más solemnes y significativos en honor a la Mare de Déu de la Salut. El alcalde de Palma, junto a varios miembros del equipo de gobierno, asistirá a la misa solemne en la parroquia de Sant Miquel, presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien guiará la liturgia en una ceremonia que se espera congregue a numerosos fieles y autoridades.

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Será el cierre de unos intensos días en los que el Consistorio, por segundo año consecutivo, ha gastado centenares de miles de euros para revitalizar la tradición de la Patrona.

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