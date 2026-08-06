La Autoridad Portuaria y TUI negocian 'in extremis' para salvar el Bus Nàutic de Palma

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y la UTE formada por TUI España Turismo y MallorcaAventura mantienen negociaciones para tratar de desbloquear el Bus Nàutic de Palma, cuya adjudicación provisional fue anunciada el pasado mes de marzo. Cinco meses después, el proceso se ha complicado por las alegaciones presentadas durante la exposición pública y por problemas operativos y administrativos que dificultan la concesión definitiva.

Según ha podido saber este periódico, existen problemas de fondo todavía sin resolver entre la APB y la adjudicataria, más allá de los trámites habituales de un procedimiento de estas características. Ambas partes mantienen conversaciones permanentes para encontrar una salida y evitar que fracase uno de los principales proyectos de movilidad impulsados por la APB que preside Javier Sanz. Ayer por la tarde se abordó esta cuestión en una reunión.

La Autoridad Portuarua, por el momento, evita detallar cuáles son los obstáculos concretos y se limita a señalar que la tramitación continúa abierta. "En estos momentos mantenemos un diálogo permanente con la compañía en relación con la adjudicación del Bus Nàutic. Se trata de un proceso que todavía está en curso y en el que ambas partes seguimos trabajando para analizar todas las cuestiones operativas y administrativas que comporta", explicaron desde la APB.

En todo caso, esta entidad no quiso valorar qué ocurriría en un hipotético escenario en el que TUI renunciara a la concesión. Sea como fuere, estas dificultades ponen en cuestión el calendario inicial de un servicio que debía comenzar a operar a finales de este año 2026.

Una concesión para los próximos 15 años

El Consejo de Administración de la APB aprobó en marzo la adjudicación a la unión de empresas encabezada por TUI, que debía gestionar el transporte marítimo durante 15 años. El proyecto contempla una inversión aproximada de siete millones de euros, destinada principalmente a adquirir las embarcaciones y construir las instalaciones necesarias.

La futura red dispondría inicialmente de cuatro catamaranes con capacidad para más de cien pasajeros cada uno. Las embarcaciones, de 18 metros de eslora, utilizarían propulsión eléctrica acompañada de un pequeño motor de biodiésel de bajas emisiones.

El servicio arrancaría con seis puntos de parada repartidos entre la estación marítima número 6, el muelle de Poniente norte, el muelle de tránsito local, la Escalera Real, el puerto del Portitxol y el faro de Porto Pi. Las estaciones se instalarían mediante módulos prefabricados reversibles, sin cimentación y con taquillas, aseos, climatización y espacios para almacenar residuos.

Tres líneas por la bahía

El diseño presentado por la APB incluía tres rutas. Una conectaría el dique del Oeste con la Escalera Real durante las escalas de cruceros. Otra, destinada a residentes, trabajadores y visitantes, uniría Poniente norte, el muelle de tránsito local y la Lonja durante todo el año.

La tercera línea enlazaría el puerto con el Portitxol y podría prolongarse posteriormente hasta Cala Estància, Can Pastilla y s’Arenal. El billete sencillo tendría un precio aproximado de seis euros, aunque se anunciaron bonos para usuarios habituales y la posibilidad de utilizar la Tarjeta Única de transporte.

La APB presentó el Bus Nàutic como una alternativa sostenible para conectar el puerto con la ciudad, ordenar los flujos de cruceristas y reducir desplazamientos por carretera. Sin embargo, la adjudicación todavía no se ha cerrado definitivamente y su futuro depende ahora del resultado de unas negociaciones que ambas partes intentan resolver 'in extremis'.