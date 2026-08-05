Son Cladera suma tres estaciones y eleva la red de BiciPalma a 98 puntos

El Ayuntamiento de Palma ha incorporado tres nuevas estaciones de BiciPalma en el entorno de Son Cladera, con las que la red municipal de bicicletas compartidas ha alcanzado los 98 puntos operativos. Las instalaciones se encuentran frente a la Conselleria de Educació, en Son Fuster; junto al IES Juníper Serra, y en la calle Cala Mesquida.

Cada una de las nuevas estaciones dispone de entre 10 y 14 anclajes. Su puesta en servicio forma parte de la tercera fase de ampliación de BiciPalma, un proyecto dotado con 750.000 euros que prevé abrir un total de 16 estaciones e incorporar 150 bicicletas eléctricas.

El objetivo municipal es reforzar la cobertura del servicio en los barrios alejados del centro y facilitar los desplazamientos cotidianos en bicicleta. Cort sostiene que las nuevas ubicaciones permitirán conectar mejor Son Cladera y Son Fuster con otros puntos de Palma y acercar el transporte público en bicicleta a centros educativos y administrativos.

El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha visitado este miércoles la estación instalada frente a la Conselleria de Educació. También han participado la gerente de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP), Lydia Pérez; el director general de Movilidad, Antonio Román; el coordinador general de Participación Ciudadana, Pedro Miró, y el coordinador del Distrito Llevant, Youba Sissoko.

Nuevas aperturas durante el verano

La expansión de BiciPalma se ha acelerado durante las últimas semanas. En julio se incorporaron a la red las estaciones de Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams y la avenida Picasso, todas ellas situadas en la zona de Ponent.

El calendario municipal contempla abrir próximamente nuevos puntos en Son Rapinya, Son Castelló, sa Indioteria, Son Espanyol, Cala Gamba, el Coll d’en Rabassa, Ciutat Jardí y Can Pastilla.

La tercera fase permitirá ampliar tanto el número de estaciones como la flota eléctrica, uno de los elementos más demandados del servicio. Las 150 nuevas bicicletas eléctricas se incorporarán progresivamente para aumentar la disponibilidad y reducir las situaciones en las que las estaciones quedan sin vehículos.

Con las tres últimas aperturas, el Consistorio asegura que avanza en su intención de "acercar la movilidad sostenible a un mayor número de barrios de Palma" y extender BiciPalma más allá de las zonas donde tradicionalmente ha concentrado buena parte de su actividad.