Palma pone a punto sus fuentes ornamentales con obras en Rosa Bueno y la plaza del Progrés

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la reparación de la fuente ornamental del parque de Rosa Bueno, en el Rafal Nou, y ha dado por terminadas las obras de mejora de la instalación situada en la plaza del Progrés. Ambas actuaciones forman parte del programa municipal de conservación de las 51 fuentes ornamentales de la ciudad, distribuidas en 38 conjuntos.

Los trabajos que se ejecutan actualmente en Rosa Bueno incluyen la reparación de la infraestructura y la instalación de una barrera antirraíces, destinada a evitar que el crecimiento de la vegetación vuelva a provocar desperfectos o problemas de funcionamiento.

En la plaza del Progrés, el Consistorio ha reparado el perímetro de la fuente para mejorar su estado de conservación y garantizar su funcionamiento. La intervención ya ha quedado finalizada.

Obras en la fuente del parque Rosa Bueno. / Cort

Próximas actuaciones

El programa continuará durante las próximas semanas con obras en la fuente circular inferior de los jardines de sa Feixina y en la situada en la calle Nuredduna. El Ayuntamiento no ha concretado el presupuesto ni el plazo de ejecución de estas intervenciones.

La red municipal incluye instalaciones ubicadas en espacios como la plaza de la Reina, el paseo del Born, las escalinatas de la Seu, s’Hort del Rei, la Rambla, la plaza de España, el parque de sa Riera, ses Estacions, Son Dameto, Son Gibert o ses Fontanelles.

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Cort sostiene que estas labores pretenden preservar las fuentes y mejorar la imagen de los espacios públicos. El mantenimiento incluye reparaciones, actuaciones preventivas y mejoras destinadas a evitar averías y el deterioro de las instalaciones.