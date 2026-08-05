Més acusa a PP y Vox de devolver las corridas de toros a la agenda de Palma

Més per Palma ha condenado la corrida de toros prevista este jueves, 6 de agosto, en la plaza de Palma y ha acusado al PP y a Vox de convertir nuevamente la ciudad en escenario de un espectáculo basado en el sufrimiento y la muerte de animales. La formación ecosoberanista ha centrado sus críticas en la eliminación de las restricciones que impedían o limitaban la asistencia de menores. A su juicio, resulta especialmente grave que niños y adolescentes puedan acudir a la corrida como si se tratara de un espectáculo familiar.

"Es una contradicción insostenible que Palma presuma de ser Ciudad Amiga de la Infancia mientras el gobierno del PP permite que los menores presencien un espectáculo de crueldad animal", ha afirmado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

La dirigente ha defendido que educar en el respeto y, al mismo tiempo, normalizar la violencia contra los animales son planteamientos incompatibles. Por ello, ha reclamado que las instituciones impulsen valores vinculados a la convivencia, la empatía y el bienestar animal.

Més ha agradecido el trabajo desarrollado durante décadas por las entidades animalistas que reclaman la abolición de las corridas de toros. La formación considera que estos espectáculos cuentan cada vez con un menor respaldo social y ha asegurado que continuará trabajando para recuperar una Palma y una Mallorca "sin sangre".

"La sociedad no quiere violencia ni tortura contra los animales. Los responsables políticos tienen que trabajar por el bienestar animal", ha señalado Truyol.

El partido ha pedido que Palma vuelva a situarse al frente de las políticas de protección de los animales y abandone unas prácticas que, según sostiene, convierten el sufrimiento de un ser vivo en entretenimiento.

"No hay ninguna tradición que justifique la tortura. Palma debe proteger a los animales y también a los niños frente a los mensajes que banalizan la violencia", ha añadido la portavoz.

Críticas al alcalde

Més también ha reprochado al alcalde de Palma que no se haya distanciado de la tauromaquia y que haya participado en actos relacionados con la corrida. La formación interpreta esta actitud como un respaldo político a un espectáculo cada vez más cuestionado.

"Un alcalde no solo gestiona una ciudad, también representa unos valores. Palma necesita un liderazgo que defienda la vida, la empatía y el respeto, no que legitime la crueldad", ha concluido Truyol.

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La formación ha reafirmado su intención de seguir impulsando iniciativas para que Palma recupere su perfil antitaurino y refuerce tanto las políticas de bienestar animal como la protección de la infancia.