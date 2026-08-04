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El restaurante de la Punta del Gas se renovará con una inversión de 1,7 millones en el puerto de Palma

El proyecto prevé sustituir el edificio actual por uno nuevo, crear más zonas verdes y habilitar aseos públicos con acceso directo desde el paseo Marítimo

La propuesta, seleccionada por la Autoridad Portuaria, incluye una rampa accesible, una instalación fotovoltaica, aparcamiento para bicicletas y la renovación integral del entorno

Exterior del Ánima Beach, que tendrá una renovación de 1,7 millones de euros.

Exterior del Ánima Beach, que tendrá una renovación de 1,7 millones de euros. / APB

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Redacción Palma

Palma

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha seleccionado la propuesta de Puro Group para gestionar y explotar el bar-cafetería-restaurante de la Punta del Gas (el Ánima Beach), en el puerto de Palma, un proyecto que contempla una reforma integral del espacio con una inversión de 1,75 millones de euros.

La concesión administrativa tendrá una duración máxima de 14 años y permitirá renovar por completo este enclave del frente marítimo con el objetivo de modernizar la oferta de restauración y mejorar la integración paisajística, la accesibilidad y la sostenibilidad del entorno.

Un nuevo edificio y más espacios verdes

El proyecto prevé derribar el inmueble actual y construir uno nuevo con una planta sótano donde se concentrarán las zonas logísticas y técnicas, como almacenes, cámaras frigoríficas y cuartos de instalaciones. De este modo, se liberará espacio en las plantas superiores para mejorar el funcionamiento del restaurante. El nuevo edificio también incorporará aseos públicos con acceso directo desde el paseo Marítimo.

En el exterior se crearán nuevas zonas ajardinadas y de sombra mediante la plantación de árboles, principalmente moreras, y la instalación de pérgolas ligeras. La terraza será reorganizada con materiales naturales, delimitaciones de madera y cuerda y nuevos parterres para reforzar la integración del conjunto en el paisaje portuario.

Mejoras en los accesos

La actuación también incluye la reparación del espigón y de los cantiles, la reconstrucción de la plataforma existente y la mejora de los accesos desde el paseo Marítimo. Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de una rampa adaptada para personas con movilidad reducida, la remodelación de las escaleras, la creación de una grada como espacio de estancia, la instalación de una pérgola vegetal y un aparcamiento para bicicletas.

Además, se renovarán las redes de agua, saneamiento, electricidad, climatización y protección contra incendios, al tiempo que se instalará un sistema fotovoltaico para autoconsumo energético.

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Aun así, cabe destacar que la APB explica que la selección de la oferta supone un paso previo a la adjudicación definitiva de la concesión administrativa, que se formalizará una vez finalice la tramitación prevista en la legislación portuaria.

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