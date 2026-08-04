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Los escombros se acumulan en los caminos de Sant Jordi

Los vecinos denuncian que personas ajenas al barrio se desplazan hasta los caminos colindantes para abandonar todo tipo de residuos y reclaman una solución a las administraciones

Escombros de obra esparcidos por en medio de la vía.

Escombros de obra esparcidos por en medio de la vía. / DM

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Amanda Rotger

Palma

Los vecinos de las inmediaciones de Sant Jordi denuncian que la acumulación de deshechos en los márgenes de las carreteras se ha convertido en un problema habitual. Restos de muebles viejos, electrodomésticos, bolsas de basura y todo tipo de desperdicios aparecen con frecuencia en los caminos de la zona, pese a las reiteradas quejas de los residentes.

La última y más flagrante muestra de incivismo se produjo este fin de semana, cuando varias bolsas repletas de escombros de obra fueron abandonadas en plena calzada. La desconsideración de los autores fue tal que ni siquiera dejaron espacio suficiente para que los vehículos pudieran circular con normalidad, obligando a los conductores a esquivarlas o, en algunos casos, a pasar por encima de ellas.

Los habitantes de la zona aseguran estar desesperados ante una situación que, lejos de ser puntual, se repite con demasiada frecuencia. Según explican, personas ajenas al barrio aprovechan la escasa vigilancia para acceder con furgonetas cargadas de residuos y deshacerse de ellos ilegalmente en los caminos y carreteras del entorno.

Restos de muebles y un colchón en los márgenes de las calzadas

Restos de muebles y un colchón en los márgenes de las calzadas / DM

"Hemos llamado varias veces a la Policía y a Emaya para que retiraran las bolsas, pero aquí no viene nadie. Al final tenemos que pasar por encima con nuestros coches, con el peligro de que se rompan y los escombros queden esparcidos por toda la carretera", lamenta Toni, vecino de Sant Jordi.

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Los residentes reclaman una mayor vigilancia y una respuesta más rápida por parte de las administraciones para evitar que estos vertidos ilegales sigan deteriorando el entorno y poniendo en riesgo la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

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