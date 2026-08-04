Caravanistas de Son Hugo responden a las medidas de Cort: "Somos nosotros quienes cuidamos el recinto"

Los últimos días de Javier González viviendo en una caravana en Son Hugo podrían estar cerca después de cinco años. No porque pueda permitirse residir en un lugar mejor, sino porque Cort pretende echar a todos los caravanistas del parking municipal de la piscina. El pensionista niega las acusaciones del Ayuntamiento de Palma y asegura que son ellos quienes "cuidan y limpian" el recinto. "El Consistorio no hace nada", afirma.

"Somos la consecuencia de sus malas politicas en cuanto a la vivienda", asegura González en respuesta a las medidas de Cort que busca erradicar a los caravanistas porque, justifica, "permanecen estacionados de manera continuada, reducen la capacidad del aparcamiento y dificultan que los abonados de Son Hugo encuentren plaza".

El afectado sostiene que las leyes que aplican en relación a los caravanistas, en lugar de ser beneficiosas para poder salir de dicha situación, son "perjudiciales" y recuerda que "ningún ciudadano está exento de tener que tomar la drástica decisión de tener que vivir así".

Asimismo, González rebate una de las principales justificaciones por las cuales el Consistorio ha decidido invertir en una primera fase de desalojo 48.291,77 euros: "El recinto está limpio, lo cuidan los propios habitantes. El Ayuntamiento es el que no hace nada ni colabora".

Sin embargo, Cort asegura que hay un deterioro creciente del entorno por la acumulación de suciedad y el uso inadecuado del espacio.

El plan del Ayuntamiento de Palma

Tal y como publicó este diario el pasado domingo, Cort actuará en dos fases para recuperar el aparcamiento de las piscinas municipales de Son Hugo. El primer proyecto de obra cerrará los puntos de acceso al parking incluso cuando la puerta principal permanezca cerrada. Una vez vallado, la zona de estacionamiento permanecerá abierta tan solo durante el horario de actividad diaria.

Por otra parte, en la segunda fase se implantará un programa de control vinculado a las matrículas o acreditaciones de los abonados. Es decir, solo podrán estacionar quienes acudan a practicar deporte o participar en las actividades de Son Hugo presentando una tarjeta o carnet de abonado.