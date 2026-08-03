Estas son las seis playas de Palma que pasan a ser espacios sin humo para reducir el consumo de tabaco

Seis playas de Palma pasarán a formar parte de la red de Espais sense fum (Espacios sin humo), una iniciativa impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer para fomentar entornos libres de tabaco y promover hábitos de vida saludables.

Las playas que se incorporan al programa son es Carnatge, Ciutat Jardí, es Penyó, Can Pastilla, Cala Major y Cala Nova, donde se instalará señalización específica para identificar estos espacios y se desarrollarán campañas de información y sensibilización sobre los efectos del tabaquismo.

Con la incorporación de estas playas, el programa amplía su presencia en Palma, donde ya se aplica en 60 parques y espacios públicos gracias al convenio suscrito en 2025 entre el Ayuntamiento y la Asociación Española contra el Cáncer. Entre ellos figuran lugares como el parque de sa Riera, el parque de les Estacions, sa Feixina, el parque de ses Fonts, la plaza del Progrés, la plaza Francesc Garcia Orell, el parque Krekovic o la plaza París.

Objetivo: reducir el consumo de tabaco

La gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, Ana Belén Velasco, ha destacado este lunes que ampliar la iniciativa a las playas supone "un paso muy importante para seguir desnormalizando el consumo de tabaco y de los nuevos dispositivos en entornos de ocio y convivencia".

Asimismo, ha defendido que quieren "que disfrutar de una playa sin humo sea cada vez más la opción natural, especialmente para proteger a niños, niñas y adolescentes de conductas que afectan gravemente a la salud".

Velasco ha añadido que "la prevención sigue siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto del cáncer" y ha asegurado que el objetivo de la entidad es lograr "la primera generación libre de humo".

Por su parte, el teniente de alcalde de Medio Natural y Espacios Saludables, Llorenç Bauzá, ha defendido la necesidad de "reducir tanto como sea posible el consumo de tabaco entre la población, poniendo en marcha campañas de prevención y formación" que contribuyan a mejorar "el nivel de salud, bienestar y calidad de vida" de la ciudadanía.

Además, ha subrayado la "predisposición absoluta" del Ayuntamiento para respaldar "cualquier iniciativa que de alguna manera ayude a combatir las causas o los factores que, como demuestran los estudios científicos, están más directamente vinculados a la aparición de casos de cáncer, como es el caso evidente del tabaco".

El tabaco, principal causa prevenible de cáncer

La Asociación Española contra el Cáncer recuerda que el tabaco está relacionado con más de 20 tipos y subtipos de cáncer y que en España provoca más de 51.000 fallecimientos al año. En Baleares, cerca de 250.000 personas son fumadoras habituales u ocasionales.

La entidad insiste en reforzar las medidas de prevención mediante la ampliación de los espacios sin humo, una mayor regulación de los productos relacionados con la nicotina y campañas de sensibilización dirigidas, especialmente, a la población joven.