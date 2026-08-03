S’Arenal puede perder hasta el 50% de su playa por el cambio climático en las próximas décadas

Platja de Palma podría perder entre el 30% y el 50% de su superficie durante los próximos 50 años como consecuencia de la subida del nivel del mar y del aumento de los episodios marítimos extremos. Los estudios sobre los efectos del cambio climático en el litoral balear identifican este tramo del litoral palmesano como uno de los puntos de mayor vulnerabilidad de Mallorca y del conjunto del archipiélago.

Las proyecciones incluidas en el estudio Costes pel Canvi, elaborado con participación del SOCIB y la Universitat de les Illes Balears, analizan diferentes escenarios para 2050 y 2100. En todos ellos se prevé un retroceso progresivo de la línea de costa, una reducción de la superficie de arena y un incremento de las inundaciones durante los temporales.

De hecho, este proceso ya ha empezado. El Ayuntamiento ha tenido que reducir considerablemente el número de hamacas y sombrillas en todas las playas del municipio por la pérdida de arena en los últimos veinte años.

En el conjunto de Baleares, las playas podrían perder una media aproximada de diez metros de anchura en 2050 y hasta 24 metros en 2100 bajo el escenario más desfavorable. En s’Arenal, sin embargo, el impacto sería especialmente grave por la configuración del litoral y la elevada concentración de actividad urbana y turística situada inmediatamente detrás de la arena

Una playa encajonada entre el mar y los edificios

La vulnerabilidad de Platja de Palma responde a la coincidencia de varios factores. Se trata de una playa baja y prácticamente llana, rodeada por una urbanización intensiva, con miles de plazas turísticas, viviendas, infraestructuras y establecimientos situados muy cerca de la primera línea.

Además, apenas dispone de espacios naturales que permitan que la playa pueda desplazarse hacia el interior conforme avance el mar. El arenal queda así "encajonado" entre el agua, el paseo marítimo y las edificaciones.

El plan de regeneración del litoral publicado la pasada legislatura propone renaturalizar la Platja de Palma. / DM

Este fenómeno implica que el problema no se limite a disponer de menos superficie para los bañistas. La subida del nivel del mar permitirá que las olas penetren cada vez más tierra adentro cuando coincidan con temporales intensos, lo que podría afectar al paseo, los primeros edificios, las instalaciones turísticas y diferentes infraestructuras públicas.

El análisis sitúa al municipio de Palma en un nivel de riesgo socioeconómico moderado-alto de cara a finales de siglo, debido principalmente a los efectos previstos en s’Arenal. El cambio climático no es únicamente un problema ambiental, advierte el documento, que relaciona la regresión costera con mayores costes de conservación, daños en bienes e infraestructuras y consecuencias para el principal motor económico de la zona.

Estudios ya existentes

Durante la pasada legislatura, en el marco del Plan General de Palma, el Ayuntamiento aprobó un plan estratégico para la regeneración del litoral del municipio basado en las conclusiones y recomendaciones del estudio Costes pel Canvi que planteaba introducir soluciones naturales y adaptar el litoral a los escenarios climáticos previstos.

El proyecto, elaborado por Victoria Fiol y LANDLAB, recibió posteriormente el Premio Sostenibilidad y Salud en los Premios Arquitectura 2026. Entre sus planteamientos figuraba la restauración ecológica del sistema dunar de Ses Fontanelles, un corredor paisajístico en Neopatria, la revitalización del paseo de Les Meravelles, la reconexión del sistema dunar y pinar a través del eje Trobadors, la reurbanización del eje cívico Amílcar, la consolidación de una senda paisajística rústico-urbana y la regeneración del paseo peatonal costero con criterios de adaptación climática, permeabilidad e integración ecológica.

El antiguo Dino Golf de s’Arenal, donde Cort ha proyectado un parque de unos 35.000 metros cuadrados, aparece en este contexto como una oportunidad para comenzar la renaturalización. El documento defiende que este suelo municipal podría acoger un bosque dunar de pinos y vegetación adaptada al litoral.

Consideraba espacio público es una primera oportunidad para recuperar y adaptar la costa al cambio climático y reclamaba priorizar una solución vinculada al sistema dunar. En cambio, el actual proyecto del Consistorio plantea un gran parque urbano con diferentes ecosistemas.

Asimismo, el actual equipo de gobierno municipal también parece haber obviado el análisis recogido en Costes pel Canvi y en el plan estratégico redactado por el propio Ayuntamiento la pasada legislatura, ya que el área de Infraestructuras está a punto de encargar por un importe de 16.000 euros un estudio sobre la regresión de la arena en los cinco kilómetros de Platja de Palma, del Club Náutico de Can Pastilla al de s'Arenal.

Més per Palma: "Una oportunidad perdida"

Neus Truyol, de Més per Palma, critica que esta legislatura está siendo "una oportunidad perdida" para adaptar el litoral palmesano al cambio climático. "No necesitamos más estudios, ya hay muy rigurosos, ni tampoco necesitamos más jardines", señala en alusión a la futura zona verde del Dino Golf.

"Lo que necesitamos son acciones valientes para renaturalizar la costa con un bosque de pino dunar. Es más barato y eficiente para adaptarnos al incremento de las tormentas y el aumento de la fuerza y la altura de las olas del mar. El tiempo pasa, el cambio climático es evidente y no se puede esperar más para actuar", añade.