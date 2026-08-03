La plaza de Can Alonso de Palma gana más sombra, vegetación y accesibilidad tras una inversión de 80.000 euros

La plaza de Can Alonso cuenta desde este verano con nuevas zonas de sombra, más vegetación y una entrada más accesible al casal de barrio, después de las últimas actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Palma, que elevan a cerca de 80.000 euros la inversión realizada en este espacio desde 2023.

Las intervenciones, finalizadas durante el pasado mes de julio, responden a las reivindicaciones planteadas por los vecinos y buscan mejorar el confort y la calidad de una plaza muy utilizada por los residentes del barrio.

Más sombra y una entrada accesible

Entre las actuaciones más recientes destaca la instalación de diez lonas que generan alrededor de 120 metros cuadrados de sombra sobre la plaza, una medida destinada a reducir el impacto de las altas temperaturas durante los meses de verano. Estos trabajos han supuesto una inversión de 1.500 euros.

Además, se han colocado tres nuevas jardineras bajo la pérgola con buganvillas y se ha remodelado el acceso principal al casal de barrio. La actuación, valorada en más de 10.000 euros, ha incluido la demolición de la antigua escalera y la construcción de dos nuevos tramos con barandillas de acero inoxidable, bandas antideslizantes y peldaños señalizados para facilitar un acceso más seguro.

El Ayuntamiento señala que estas mejoras se han llevado a cabo tras recoger las demandas vecinales y con el objetivo de hacer la plaza "más accesible y confortable".

Las obras se suman a otras ejecutadas en los últimos años, como la instalación en 2025 de una pérgola de 40 metros de longitud con estructura de acero inoxidable, así como la creación de una zona de juegos infantiles y otra con aparatos biosaludables.

El PSOE reclama más refugios climáticos

Por otro lado, el PSOE de Palma ha reclamado este lunes un plan más amplio de adaptación de la ciudad al cambio climático. El secretario general de la agrupación socialista y candidato a la alcaldía, Iago Negueruela, ha asegurado que Palma "no está preparada para hacer frente al cambio climático" y ha pedido habilitar más refugios climáticos, aumentar las zonas de sombra y adaptar los centros escolares a las olas de calor.

Los socialistas sostienen que muchos parques infantiles "queman de verdad" durante el verano y critican que el gobierno municipal no haya desarrollado un plan específico para proteger a la población frente a las temperaturas extremas, especialmente a menores y personas mayores. Según Negueruela, su formación trabaja en "un plan ambicioso para que Palma tenga más sombras" y, sobre todo, "para preparar a los vecinos y vecinas a hacer frente a uno de los principales problemas a los que nos enfrentaremos en los próximos años".