Los promotores reclaman que la Gerencia de Urbanismo de Cort funcione como una empresa pública

La Gerencia de Urbanismo de Palma debe de convertirse en un organismo autónomo, con capacidad para reforzar su plantilla en los momentos de mayor carga de trabajo, si se quiere evitar su colapso ante la próxima tramitación de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) que deben de impulsar la edificación de viviendas de precio limitado, según las tesis defendidas por la asociación de promotores inmobiliarios de Balears (Proinba). Para ello, esta patronal está elaborando un exhaustivo informe, que será presentado al alcalde Jaime Martínez y a su equipo en septiembre a más tardar, con la fórmula para que este cambio se pueda llevar a cabo y dar a este departamento municipal un funcionamiento similar al que tiene Emaya o la empresa funeraria, según destacan el presidente y la vicepresidenta de la citada organización empresarial, Oscar Carreras y Alejandra Marqués.

La segunda pone de relieve el esfuerzo de modificación normativa que se hizo desde el Govern, con la creación de los Planes Residenciales Estratégicos para impulsar y agilizar el desarrollo de los suelos urbanizables del municipio, que deben de permitir la edificación de miles de pisos de precio limitado, y añade que este no debe de verse frenado, como sucede actualmente, por los problemas de falta de medios del departamento municipal de Urbanismo, con todas las trabas que el funcionamiento de ‘caja única’ y el sistema de contratación conllevan en la Administración municipal.

Propuesta de los promotores

El proyecto que los promotores inmobiliarios de las islas están defendiendo ante el alcalde, y para el que están elaborando el correspondiente informe sobre las fórmulas y legalidad de la propuesta («se lo vamos a dar todo muy mascado», asegura Marqués), contempla otorgar un carácter de organismo autónomo a la Gerencia de Urbanismo (se insiste en el modelo de Emaya y de la funeraria, aunque sin pasar necesariamente por la conversión en empresa municipal).

El objetivo es que este departamento pase a disponer de autonomía presupuestaria y de la posibilidad de realizar contrataciones temporales evitando las actuales rigideces que en esta materia se registran en la función pública, incluso en materia de límites salariales, evitando así que el Ayuntamiento «esté atado de pies y manos» en esta materia como sucede en estos momentos.

Oscar Carreras y Alejandra Marqués, de Proinba / G. Bosch

«Ellos nos dicen que el funcionamiento de Urbanismo está mejorando, pero nosotros no lo vemos», señala la vicepresidenta de Proinba, que recuerda las demoras que se siguen dando a la hora de conceder licencias.

Se recuerda que la recaudación que se consigue a través del área de Urbanismo es de las más elevadas (se subraya en que algo similar sucede con las dos empresas municipales antes señaladas), y que aunque esta termina llegando al Consistorio, se consigue una mayor flexibilidad a la hora de disponer de esos recursos económicos.

Además, se pone de relieve que esos ingresos serán todavía mayores cuando se comiencen a tramitar los proyectos residenciales vinculados a los citados planes residenciales estratégicos, al mismo tiempo que se va a disparar la carga de trabajo que estas iniciativas van a conllevar para el área de Urbanismo.

Alejandra Marqués añade que en un primer momento los responsables municipales no eran partidarios de esta fórmula, pero opina que «empiezan a asumir que es la única vía posible» para que los PRE puedan desarrollarse en los plazos previstos.

Proyectos básicos

La vicepresidenta de Proinba insiste en que el desarrollo de los citados planes estratégicos es básico para paliar el actual déficit de vivienda de las islas, de ahí que se insista en que para que las nuevas residencias empiecen a ser una realidad en un plazo de cuatro o cinco años es imprescindible reforzar la Gerencia de Urbanismo de Palma.

Alejandra Marqués no oculta que pueden aparecer más problemas que ralenticen la tramitación en otras áreas de la Administración, y anuncia que desde esta patronal se irán presentando más propuestas para paliarlos.