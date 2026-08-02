Detenida una conductora por agredir a tres policías tras negarse a hacer la prueba de alcoholemia

La Policía Local de Palma detuvo a una conductora de 53 años acusada de agredir a tres agentes después de negarse a realizar la prueba de alcoholemia. La mujer había estacionado su vehículo sobre un paso de peatones y parte del carril bici en la calle Aragón y, antes de la intervención policial, presuntamente había dirigido insultos racistas a dos ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio, alrededor de la 1.40 horas, cerca de la confluencia de la calle Aragón con la calle Ceres. Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata fue requerida por dos hombres que denunciaron que un turismo impedía el paso de peatones y ocupaba parcialmente el carril reservado a las bicicletas.

Según explicaron los testigos a los agentes, la conductora había acudido a un comercio cercano y regresó con una lata de cerveza. Al escuchar el acento extranjero de ambos hombres, se habría encarado con ellos y les habría dirigido insultos y expresiones racistas, de acuerdo con la versión difundida por la Policía Local.

Mientras los policías recogían su testimonio, la mujer comenzó también a increpar a los agentes, menospreciando su trabajo y profiriendo improperios. Uno de los funcionarios observó que desprendía un fuerte olor a alcohol y presentaba lo que el cuerpo municipal describió como “síntomas evidentes de embriaguez”.

Se negó a realizar la prueba

Ante esta situación, se desplazó al lugar una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes. Un agente explicó a la conductora el procedimiento para realizar la prueba de alcoholemia y le advirtió de las consecuencias penales que podía tener su negativa.

La mujer, sin embargo, se negó a soplar en el etilómetro y mantuvo una actitud agresiva, con nuevos insultos y descalificaciones hacia el policía encargado de la prueba.

La situación empeoró cuando la conductora intentó salir corriendo hacia la calzada. Uno de los agentes la sujetó del brazo para evitar que fuera atropellada, momento en el que la mujer se revolvió y le propinó un puñetazo.

Un segundo policía intervino para apartarla del tráfico y también recibió un golpe en el pecho. Cuando una tercera agente acudió en apoyo de sus compañeros, la mujer la arañó en el brazo e intentó morderla, aunque la policía consiguió esquivar la agresión.

Los agentes redujeron finalmente a la conductora y procedieron a su detención como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia.

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Pese a los golpes recibidos, ninguno de los policías necesitó atención médica. El vehículo de la arrestada fue inmovilizado y trasladado por la grúa municipal al depósito de la Riera.