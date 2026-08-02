Cierre y control de accesos en el aparcamiento de Son Hugo para frenar el asentamiento de caravanas

El Ayuntamiento de Palma actuará en dos fases para recuperar el aparcamiento de las piscinas municipales de Son Hugo y poner coto al asentamiento de caravanas existente desde hace años. En una primera intervención completará el cierre perimetral y limitará la entrada al horario de apertura del recinto deportivo. Posteriormente instalará un sistema de control de accesos que permitirá entrar únicamente a los usuarios del recinto deportivo. El objetivo es impedir la llegada de nuevas caravanas, dificultar los movimientos de las que ya están y lograr que vayan abandonando el aparcamiento progresivamente.

La primera actuación ha salido a contratación por 48.291,77 euros, IVA incluido, y tendrá un plazo de ejecución de 30 días desde la adjudicación. La obra permitirá cerrar los puntos por los que actualmente se puede acceder al aparcamiento incluso cuando la puerta principal permanece cerrada. El proyecto prevé levantar unos 260 metros de cerramiento, formado por un murete de bloques y una valla metálica.

La memoria justificativa del contrato reconoce expresamente que la falta de un cierre ha favorecido "la acumulación de caravanas" en las que pernoctan y viven personas. El Institut Municipal d'Esports (IME), impulsor de esta iniciativa, argumenta que estos vehículos de grandes dimensiones permanecen estacionados de manera continuada, reducen la capacidad del aparcamiento y dificultan que los abonados de Son Hugo encuentren plaza.

Cort quiere liberar plazas de aparcamiento para los usuarios. / Manu Mielniezuk

Cort identificó en abril de 2025 un total de 60 autocaravanas estacionadas en el párking de esta instalación deportiva. El asentamiento más numeroso de Palma frente a los 24 vehículos contabilizados en Ciutat Jardí, 51 en Son Güells y 21 en Son Dameto Dalt.

Cerrado durante las noches

Una vez completado el vallado, las puertas permanecerán abiertas durante el horario de funcionamiento de las piscinas y se cerrarán por la noche, como ya sucede en el Palau d'Esports de Son Moix. El IME avisará previamente de la nueva regulación para evitar que queden vehículos particulares en el interior cuando finalice la actividad diaria.

En la segunda fase se implantará un programa de control vinculado a las matrículas o acreditaciones de los abonados. Solo podrán estacionar quienes acudan a practicar deporte o participar en las actividades de Son Hugo presentando una tarjeta o carnet de abonado. La medida pretende impedir también que personas ajenas a las piscinas (no solo caravanistas) dejen allí el coche durante todo el día o los fines de semana.

De este modo, si una caravana sale, ya no podrá volver a entrar. Con esta fórmula el Ayuntamiento espera que el aparcamiento se vacíe progresivamente.

Cort justifica que esta intervención responde a las reiteradas quejas de la dirección del complejo, del personal, de los usuarios y de familias con menores que se han registrado a través del sistema municipal. Entre los problemas trasladados figuran la falta de plazas de aparcamiento, la acumulación de basura y restos de comida, la realización de barbacoas o la presencia de bombonas de butano.

El expediente del IME advierte de que el aparcamiento no está preparado para que vivan personas. Carece de aseos propios, suministro de agua y electricidad, puntos para evacuar aguas grises y servicios adecuados de recogida de residuos. Esta ausencia de infraestructuras habría provocado un deterioro creciente del entorno por la acumulación de suciedad y el uso inadecuado del espacio. El documento municipal sostiene que completar el cierre permitirá recuperar el uso ordinario del aparcamiento para los usuarios de la instalación deportiva.

Seguridad privada desde hace un año

El Ayuntamiento sostiene además que una parte de las personas que viven en las caravanas se han dado de alta como usuarias del IME y utilizan los vestuarios, las duchas, la conexión a internet y las zonas climatizadas. Según las quejas recibidas, en ocasiones permanecen además en las áreas comunes consumiendo bebidas, una situación que habría provocado conflictos con trabajadores y abonados.

Las recepcionistas llegaron a reclamar medidas de protección y el IME mantiene desde hace alrededor de un año un servicio de seguridad privada durante el turno de tarde y hasta el cierre. El personal había trasladado su preocupación por la presencia de personas ajenas a la actividad deportiva, algunas presuntamente bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

El Consistorio también defiende que algunas familias han expresado su inquietud por que niños y jóvenes abandonen solos las instalaciones después de sus entrenamientos. Entre las incidencias comunicadas figuran personas que hacen sus necesidades en el aparcamiento y posibles actividades relacionadas con la venta y consumo de drogas.

Los problemas de limpieza han obligado igualmente a adoptar medidas extraordinarias. La empresa contratada para el mantenimiento del recinto advirtió al IME de que su servicio cubre la limpieza habitual del aparcamiento, pero no la retirada de excrementos, residuos de comida o restos derivados de barbacoas. Por este motivo, el Ayuntamiento ha solicitado intervenciones adicionales de Emaya.