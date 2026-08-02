Sin acuerdo para evitar la huelga de socorristas en Palma el día del eclipse
El paro coincidirá con una previsión de gran afluencia de ciudadanos a las playas, aunque el colectivo expresa su confianza en llegar a una solución que permita desconvocarlo
Los socorristas de las playas de Palma mantienen la huelga convocada para el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar y con una jornada en la que se espera una elevada concentración de personas en el litoral. El acto de mediación celebrado el pasado viernes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib) terminó sin acuerdo entre las partes.
La Unión de Socorristas Mallorca ha asegurado que el colectivo continúa dispuesto a desconvocar el paro si el Ayuntamiento de Palma y la empresa responsable del servicio atienden tres demandas que considera básicas para trabajar en condiciones adecuadas.
"Nuestra prioridad siempre ha sido alcanzar soluciones mediante el diálogo y evitar perjudicar tanto a la ciudadanía como a los visitantes", ha señalado la organización, que ha mostrado su "profunda decepción" por el resultado de la mediación.
Las reivindicaciones se centran en la instalación de un módulo con suministro eléctrico y baño en Cala Estància; la conexión de agua y electricidad en los módulos existentes en la Playa de Palma, y la colocación de otro módulo con baño y corriente eléctrica en Can Pere Antoni.
El colectivo sostiene que no está planteando grandes inversiones ni medidas extraordinarias, sino unas condiciones mínimas que deberían haberse garantizado desde el inicio de la temporada. Según los socorristas, han transcurrido más de 120 días desde que comenzó el servicio sin que estas carencias se hayan resuelto.
"Si el Ayuntamiento y la empresa gestionan y garantizan estos espacios de trabajo, el colectivo levantará la huelga convocada para el 12 de agosto", ha afirmado la Unión de Socorristas Mallorca.
Polémica por el supuesto refuerzo
La convocatoria ha adquirido una especial relevancia debido a que el paro coincidirá con el eclipse total de sol, un acontecimiento que previsiblemente llevará a miles de personas a las playas y otros espacios abiertos de Palma para seguir el fenómeno.
El Ayuntamiento anunció la semana pasada que reforzaría el dispositivo de socorrismo en el litoral durante esa jornada ante la afluencia esperada. Sin embargo, horas después los trabajadores desmintieron que ese refuerzo estuviera acordado y recordaron que existía una huelga formalmente comunicada para ese mismo día.
El colectivo mantiene que, mientras no se alcance un acuerdo, continúa vigente la convocatoria y no se puede dar por garantizado el dispositivo anunciado por Cort.
Los socorristas han insistido en que seguirán negociando hasta el último momento. "Esperamos que las administraciones implicadas demuestren la misma voluntad para resolver un problema que afecta directamente a las condiciones de trabajo y a la calidad del servicio que se presta en las playas de Palma", han concluido.
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