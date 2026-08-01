«La proximidad y la calidad siguen siendo nuestro mejor aval»

¿Cómo nació la idea de abrir la tienda?

(P) Vivíamos muy cerca de aquí con mi mujer. Yo trabajaba como encargado en el complejo Gomila Park, en S’Aigo Dolça. Mi mujer fue quien tuvo la idea de comprar este local y poner algún negocio. Decidimos que sería una tienda de comestibles, que ella la llevaría mientras que yo acudiría al mercado para abastecerla. Soy de Lleida, de un pueblo cerca de la capital y procedo de una familia de comerciantes, de modo que este mundo no me era desconocido.

¿Cómo era el barrio entonces, hace cincuenta años?

(P) Corría el año 1970. No había edificios, la calle no estaba asfaltada, apenas pasaban coches y era tan estrecha que, si se encontraban dos automóbiles, uno debía de parar para dar paso al otro. Detrás del local había un descampado con vacas. Con los años fueron levantándose viviendas y el barrio cambió por completo hasta convertirse en una zona muy poblada.

¿Cómo se bastecían del género?

(P) Antes adquiríamos directamente los productos a los agricultores que dos veces por semana llenaban el sótano del mercado del Olivar. No existía MercaPalma.

(H) Ahora voy cada día a MercaPalma. Prefiero comprar poco y renovar el género diariamente para que la fruta y la verdura lleguen siempre en las mejores condiciones.

¿Ha cambiado también el cliente?

(P) Muchísimo. Antes la gente compraba solo lo necesario para cocinar ese día.

(H) Aun así seguimos conservando una clientela muy fiel. Conocemos a nuestros clientes por su nombre, sabemos qué les gusta y eso crea una relación de confianza que los supermercados difícilmente pueden ofrecer.

¿Siguen apostando por el producto local?

(H) Sí. Es uno de nuestros principales valores. Cada vez quedan menos agricultores, pero seguimos priorizando el producto de temporada y de proximidad. También hemos incorporado frutas y verduras que hace décadas eran poco habituales, como el aguacate o algunos elementos exóticos, todo para adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo.

¿Cómo compiten con las grandes superficies?

(H) No los vemos como enemigos. La clave está en la calidad y en el trato. Si el cliente se marcha satisfecho, vuelve. Cada establecimiento tiene su espacio, pero nosotros intentamos que quien compre aquí encuentre siempre el mejor género. La proximidad y la calidad siguen siendo nuestro mejor aval. Si ofrece calidad y buen trato, el pequeño comercio seguirá en activo.

(P) Cuando llegaron los supermercados perdimos algunos clientes, aunque muchos regresaron al comprobar que el servicio y el producto eran diferentes.

¿Nunca pensaron en trasladarse y acercarse al centro?

(P) Nunca. Somos una tienda de barrio y queremos seguir siéndolo. No nos interesa el comprador de paso. Hemos visto crecer a varias generaciones de clientes y, cuando hace falta, incluso les llevamos la compra a casa.

¿También tienen clientela extranjera?

(H) Sí, sobre todo en verano. Han llegado nuevos residentes a la zona y muchos nos conocen por recomendación, aunque alrededor del noventa por ciento de nuestra clientela sigue siendo local.

¿Les ha ofrecido incorporarse a algún supermercado o vender el negocio?

(P) Hace años nos propusieron integrarnos en una franquicia, pero eso suponía perder independencia, pues teníamos que vender unas marcas concretas y decidimos continuar por nuestra cuenta.

También venden vino y licor a granel.

(H) Así es. Trabajamos con un proveedor de Binissalem y cuidamos las botas con mucho esmero para mantener intacta la calidad del producto.

¿Cómo fue el relevo generacional?

(H) Llevo diez años al frente del negocio, aunque empecé junto a mi padre en 2012. Yo venía del mundo de la hostelería y fui aprendiendo poco a poco todo lo relacionado con este oficio.

¿Habrá una tercera generación?

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(H) Eso esperamos. Mi hijo ha estudiado Educación Física, pero no descarta hacerse cargo de la tienda en el futuro. Sería una satisfacción mantener vivo un negocio familiar que forma parte de la historia del barrio.