Las pantallas informativas de la EMT en Palma desesperan a los usuarios: "Si están instaladas, deberían funcionar"

"¿Cuánto falta para el autobús?". Esa es la pregunta que un hombre mayor tuvo que hacer a otros usuarios que esperaban junto a él en la parada de Francesc Suau-Creu Roja. La pantalla que debía indicar el tiempo de espera permanecía completamente apagada y él, según explicó, no dispone de teléfono móvil ni sabe utilizar la aplicación de la EMT. "Al final siempre tengo que preguntar a la gente. Si la pantalla no funciona, me quedo sin saber cuándo llegará el autobús", lamentaba mientras aguardaba su línea.

La escena no es un caso aislado. Un recorrido realizado por Diario de Mallorca por distintas paradas de Palma ha permitido comprobar que varias de las pantallas informativas continúan sin funcionar o presentan incidencias, un problema que los usuarios ya denunciaban hace un año y que sigue generando molestias entre quienes utilizan el transporte público.

En General Riera-s'Escorxador, el panel permanecía fuera de servicio y un cartel advertía de que se encontraba "en mantenimiento". Sin embargo, no era la única marquesina de esta vía con problemas, ya que varias pantallas de la misma calle también permanecían inutilizadas.

En las paradas de 31 de Desembre-Comte de Sallent, Francesc Suau-Creu Roja, plaza Barcelona y Porta des Camp, las pantallas estaban completamente en negro, sin mostrar ninguna información sobre la llegada de los autobuses.

Por su parte, en las marquesinas de plaza de Joan Carles I-Catedral y plaza de la Reina-Catedral, los paneles sí estaban encendidos, aunque parpadeaban constantemente, lo que dificultaba la lectura de los minutos de espera y hacía prácticamente imposible consultar la información con normalidad.

Del panel al teléfono móvil

La falta de información obliga a muchos usuarios a buscar alternativas. En la parada de General Riera-s'Escorxador, un joven que utiliza la EMT cada día para desplazarse al trabajo explicaba que hace tiempo dejó de confiar en la pantalla. "Ya ni la miro. Directamente abro la aplicación porque sé que muchas veces no funciona", comentaba. Aun así, aseguraba que la app suele ofrecer datos fiables y que, de momento, le permite suplir la falta de información en la marquesina.

Una de las pantallas inoperativas en la calle General Riera. / J.A.M.

No todos tienen esa posibilidad. Para quienes no utilizan teléfonos inteligentes o no están familiarizados con las aplicaciones móviles, la pantalla sigue siendo la única referencia para conocer cuándo llegará el siguiente autobús.

Es el caso del hombre que esperaba en la parada de Francesc Suau-Creu Roja, que reconocía que depende de la ayuda de otros pasajeros cuando el panel deja de funcionar. "Espero que lo arreglen pronto porque no todos sabemos manejar un móvil. La pantalla está precisamente para eso", señalaba.

"La aplicación no siempre acierta"

Las críticas no se limitan al estado de las pantallas. En la parada de 31 de Desembre-Comte de Sallent, una joven consideraba que "no tiene sentido poner pantallas y que luego estén apagadas". "Si están instaladas, deberían funcionar", añadía.

Además, advertía que la aplicación tampoco resuelve siempre el problema. "Hay días en los que no carga y otras veces marca un tiempo de espera que luego no se cumple. A veces el autobús aparece antes y otras tarda bastante más de lo que indica", explicaba.

Las incidencias detectadas durante este recorrido corresponden únicamente a algunas de las paradas visitadas por este diario, pero existen más reportes de paneles afectados en otros puntos de la ciudad. Mientras tanto, para muchos usuarios consultar el tiempo de espera sigue dependiendo más del teléfono móvil —o de la ayuda de otros viajeros— que de unas pantallas concebidas precisamente para ofrecer esa información.