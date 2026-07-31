Medio millar de personas forman una cadena humana en Palma para mostrar su apoyo a Palestina

La solidaridad con el pueblo palestino volvió a llenar este viernes el Paseo Marítimo de Palma. Casi 500 personas participaron en una cadena humana organizada por la plataforma ciudadana ‘Marxes de Mallorca per Palestina’, una iniciativa que quiso visibilizar la situación que atraviesa la población palestina y reclamar el fin de la violencia y de la crisis humanitaria en Gaza y Cisjordania. Aunque, al inicio de la protesta, la concentración rondaba las 200 personas, a medida que la manifestación avanzaba varios peatones decidieron unirse a la cadena humana, hasta superar finalmente el medio millar de asistentes.

La convocatoria comenzó a las 19.30 horas en la calle del Contramuelle Mollet, donde las coordinadoras del acto leyeron un manifiesto antes de iniciar un recorrido por el Paseo Marítimo hasta el Moll Vell, junto a la Catedral de Palma. Durante la marcha, se escuchron gritos mulitudinarios, como el de "¡Palestina, libertad!".

Una vez allí, los asistentes formaron una cadena humana, mirando a la carretera, que se extendió en dirección a El Molinar. Participaron representantes de pueblos, como Sóller, Campanet o Pollença, con pancartas llenas de mensajes como "Aturem el Genocidi a Palestina". La jornada también incluyó una representación visual con la que la organización quiso reflejar las consecuencias del conflicto sobre la población civil.

Manifestación en apoyo a Gaza y al pueblo palestino en Palma el viernes 31 de julio de 2026. / Ana B.Muñoz

Durante la lectura del manifiesto, la coordinadoras de la iniciativa y vecinas de Manacor y Montuïri, Maria Durán y Joana Maria Fiol, recordaron que "Marxes de Mallorca per Palestina nació como una plataforma ciudadana para denunciar la situación en Palestina" y animó a la ciudadanía mallorquina a "volver a movilizarse", como ya ocurrió el 31 de julio del año pasado.

En su intervención, la organización denunció que la situación humanitaria en Gaza "continúa deteriorándose" y aseguró que la violencia "también se ha intensificado en Cisjordania". Asimismo, reclamó a las instituciones internacionales, especialmente a la Comisión Europea, que "adopten medidas frente al conflicto" y pidió a la ciudadanía "apoyar iniciativas de boicot a empresas con relaciones comerciales con Israel".

Con esta movilización, la plataforma quiso volver a situar el conflicto palestino en el centro del debate público y expresar su solidaridad con la población afectada, en un acto que reunió a numerosos participantes a lo largo del litoral de Palma.