Reabre este viernes la piscina de Son Moix tras la renovación del sistema de iluminación

El Institut Municipal de l’Esport (IME) ha finalizado los trabajos de renovación y modernización del sistema de iluminación de la piscina del Palau Municipal d’Esports de Son Moix, que ha reabierto sus puertas al público este viernes.

La actuación ha permitido sustituir la antigua instalación de iluminación por un nuevo sistema basado en tecnología LED de última generación, más eficiente, fiable y sostenible. En concreto, se han instalado 34 nuevos proyectores LED de 500 W destinados a iluminar directamente la piscina y nueve proyectores LED de 50 W para la zona de las gradas.

La renovación permitirá reducir el consumo energético en más de un 50% respecto a la instalación anterior, al tiempo que mejora la calidad de la iluminación y aumenta la fiabilidad y la vida útil del sistema.

Según comenta Cort en el comunicado enviado, el objetivo de esta actuación ha sido "dotar a la piscina de una iluminación más eficiente y de mayor calidad, con una instalación más moderna y adaptada a las necesidades actuales del equipamiento deportivo".

Otras inversiones en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix

Paralelamente, continúan los trabajos de renovación de la iluminación de la pista del Palau Municipal d’Esports de Son Moix, iniciados el pasado 14 de julio y cuya finalización está prevista para finales de agosto.

La actuación global, adjudicada a TECESA Acústica Visual S.L., contempla una inversión de un millón de euros, IVA incluido. El proyecto incluye el suministro y la instalación de una nueva subestructura motorizada para la iluminación, una nueva instalación eléctrica y nuevas luminarias LED tanto en la pista como en la piscina. Estas últimas ya han sido instaladas.

En el caso del pabellón, la nueva iluminación permitirá adaptar el recinto a los requisitos técnicos exigidos para la celebración de competiciones deportivas y retransmisiones televisivas. Además, incorporará un sistema de control punto a punto mediante protocolo DMX, que permitirá configurar diferentes escenas de iluminación para encuentros deportivos, presentaciones, actos institucionales y espectáculos

La actuación forma parte del proceso de modernización de los equipamientos del Palau Municipal d’Esports de Son Moix impulsado por el Ajuntament durante esta legislatura, con el objetivo de adaptar la instalación a las necesidades actuales de la práctica deportiva y de la celebración de competiciones y grandes eventos.

Una vez finalizados los trabajos de renovación de la iluminación, el IME acometerá una segunda fase con la instalación de un nuevo sistema de sonido fijo, adjudicado a NUNSYS S.A., con una inversión de 67.852 euros, IVA incluido.

En conjunto, las actuaciones de modernización de la iluminación, la instalación eléctrica, el futuro sistema de sonido y la renovación de la pista de parqué representan una inversión superior a 1,09 millones de euros.