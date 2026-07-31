Cort abre una plataforma ciudadana para actualizar el Plan de Accesibilidad tras 15 años

El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha una nueva plataforma participativa para recoger las propuestas de la ciudadanía con el objetivo de avanzar en la actualización del Plan de Accesibilidad de la ciudad, un documento que no se revisa desde 2011. La iniciativa, impulsada por el área de Infraestructuras y Accesibilidad, busca completar el diagnóstico sobre las necesidades existentes y definir las actuaciones prioritarias para los próximos años.

La nueva página web permitirá a los vecinos trasladar sus aportaciones a través de dos herramientas. Por un lado, un cuestionario en el que podrán plantear sugerencias y observaciones y, por otro, un mapa interactivo para geolocalizar incidencias o señalar aquellos puntos de Palma que consideran prioritarios para mejorar su accesibilidad.

Con esta información, el Consistorio pretende obtener una radiografía actualizada del estado de la accesibilidad en la ciudad y elaborar un nuevo plan que sirva de hoja de ruta para avanzar hacia una Palma "más inclusiva, accesible y adaptada a las necesidades de toda la ciudadanía", según ha explicado el Ayuntamiento.

La actualización del Plan de Accesibilidad cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y permitirá renovar un documento que lleva 15 años sin modificarse. El nuevo texto se elaborará bajo los principios de normalización, diseño universal, transversalidad y diálogo social.

Diagnóstico y prioridades

Entre los contenidos del futuro plan figurará un diagnóstico completo de la situación actual de la accesibilidad en Palma, así como la programación y priorización de las actuaciones que deberán desarrollarse en los próximos años.

Además, el documento incorporará una perspectiva transversal que tendrá en cuenta cuestiones como el envejecimiento activo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la conciliación, la protección ambiental, el uso eficiente de los recursos y la integración de las personas con diversidad funcional.

Trabajo con entidades

La plataforma digital se suma al proceso participativo que el área de Infraestructuras y Accesibilidad desarrolla desde hace meses junto con asociaciones, entidades y colectivos vinculados a la accesibilidad y la diversidad funcional.

En el marco de este trabajo ya se han celebrado varias sesiones para analizar las principales necesidades de la ciudad y recopilar propuestas que servirán de base para la redacción del nuevo plan. En estos encuentros se han abordado aspectos relacionados con el espacio público, los edificios municipales, el transporte, la comunicación y los servicios, desde una perspectiva que contempla la accesibilidad física, sensorial y cognitiva.