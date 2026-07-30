Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HUELGA AEROPUERTO PALMAINCENDIO COCHE AUTOPISTA LLUCMAJORMANIFESTACIÓN TURISMO 8A SÓLLERTEMERIDAD COCHE SÓLLERMENYS TURISME MÉS VIDA DENUNCIA AFORO
instagramlinkedin

El pleno de Palma acaba con bronca por la votación de urgencia de una moción sobre las tarifas de la EMT

El PP bloqueará todas las urgencias que presente la izquierda lo que queda de legislatura después de que PSOE, Més y Podemos hayan rechazado debatir su proposición sobre la integración tarifaria

Finalmente los populares han podido aprobar la iniciativa con el respaldo de Vox

Una imagen del pleno de Palma.

Una imagen del pleno de Palma. / B. Ramon

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha acabado este jueves con una bronca política por la votación de urgencia de una proposición del PP sobre la integración tecnológica y tarifaria de la EMT en el sistema de transporte público de Mallorca. PSOE, Més per Palma y Podemos han rechazado inicialmente debatirla por esta vía, una decisión que el equipo de gobierno ha recibido con sorpresa y enfado.

Finalmente, la urgencia y la propuesta han salido adelante gracias a los votos de PP y Vox. Sin embargo, los populares han tomado la decisión de bloquear durante el resto de la legislatura las iniciativas urgentes que presente la izquierda.

Tras conocer el voto de los grupos de izquierdas el alcalde, Jaime Martínez, ha reaccionado con ironía: "Entiendo que esto sienta un precedente. Gracias por vuestra colaboración, como siempre".

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha acusado a la oposición de romper el acuerdo no escrito por el que los grupos acostumbraban a permitir el debate de las urgencias, independientemente de su posición posterior sobre el contenido.

"Al romperse este acuerdo quedamos liberados. Hay que ser consecuentes con las decisiones que se toman y, durante lo que queda de legislatura, la dinámica será diferente", ha advertido. Deudero ha lamentado que el conflicto se haya producido por una iniciativa relacionada con la integración de la EMT. "Aprobar las urgencias estaba fuera del debate político", ha sostenido.

La izquierda ha señalado al PP

Podemos, Més y PSOE han rechazado la interpretación del gobierno municipal y han recordado que el PP ya había votado anteriormente contra la urgencia de una moción de Podemos sobre Palestina. "No están en condiciones de decir que ahora se sienta un precedente porque fueron ustedes quienes votaron contra aquella urgencia", ha afirmado Lucía Muñoz, portavoz de la formacion morada.

Muñoz también ha respondido al alcalde: "No trabajamos para ustedes, trabajamos para los ciudadanos. Reconozca que el precedente lo sentó usted".

Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma, ha defendido que la integración tarifaria no reunía las condiciones para tramitarse de urgencia. Según ha explicado, el punto había sido retirado de la comisión de la semana anterior y se había comunicado que se llevaría al pleno de septiembre. No obstante, los grupos han sido convocados este miércoles, con menos de 24 horas de antelación.

"Es un desprecio a las fuerzas políticas. No han hecho bien las cosas y ahora piensan que tenemos que aplaudirles", ha criticado.

El PSOE ha cuestionado la urgencia

El socialista Francesc Dalmau se ha sumado a las críticas y ha pedido al gobierno municipal del PP que no "hiperventile". Ha recordado que el asunto se había aplazado hasta septiembre y ha acusado a Deudero de haber retenido durante nueve meses la integración tarifaria, pese a que ya se había tratado en el consejo de administración de la EMT de noviembre de 2025.

Noticias relacionadas

"Si de verdad era urgente, se nos llama y se habla, pero no se ha hecho nada", ha reprochado Dalmau, quien ha atribuido el conflicto a un "desprecio constante" hacia la oposición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • EMT
  • PP
  • Ayuntamiento de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro
  2. Llega a Palma un supermercado asiático al estilo 7-Eleven para comprar y comer al momento: 'En Mallorca faltaba un concepto así
  3. Vecinos de la Llotja multados por denunciar el ruido: 'Estamos a merced de la apisonadora turística
  4. Rosa Planas: «Palma se está convirtiendo en una ciudad boutique que ya no pertenece a sus habitantes»
  5. El auge de los bares chinos en Palma: las familias asiáticas toman el relevo de los negocios de barrio
  6. Can Biel Felip, el templo de los variats en Palma, echa el cierre: 'Nos despedimos de una etapa que ha marcado nuestras vidas
  7. La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada
  8. El Ayuntamiento de Palma aprueba la demolición de un edificio en ruinas en la calle Eusebi Estada

El pleno de Palma acaba con bronca por la votación de urgencia de una moción sobre las tarifas de la EMT

El pleno de Palma acaba con bronca por la votación de urgencia de una moción sobre las tarifas de la EMT

Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma, sobre las cargas policiales: "Siento que algunas personas recibieran indebidamente algún que otro golpe"

Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma, sobre las cargas policiales: "Siento que algunas personas recibieran indebidamente algún que otro golpe"

La Llotja exige en el pleno de Cort la misma rapidez contra el ruido que para retirar sus carteles

La Llotja exige en el pleno de Cort la misma rapidez contra el ruido que para retirar sus carteles

Los jubilados de Son Cladera exigen en Cort la reapertura del club de la tercera edad: "Fue un desahucio violento"

Los jubilados de Son Cladera exigen en Cort la reapertura del club de la tercera edad: "Fue un desahucio violento"

Grup Trui releva a Mallorca Live y organizará el gran concierto de la Patrona de Palma

Grup Trui releva a Mallorca Live y organizará el gran concierto de la Patrona de Palma

Cort aprueba 105.800 euros en subvenciones para siete entidades vecinales de Palma

Los socorristas de Palma niegan el dispositivo del eclipse anunciado por Cort y mantienen la manifestación del 12 de agosto

Los socorristas de Palma niegan el dispositivo del eclipse anunciado por Cort y mantienen la manifestación del 12 de agosto

Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro

Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro
Tracking Pixel Contents