El pleno de Palma acaba con bronca por la votación de urgencia de una moción sobre las tarifas de la EMT

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha acabado este jueves con una bronca política por la votación de urgencia de una proposición del PP sobre la integración tecnológica y tarifaria de la EMT en el sistema de transporte público de Mallorca. PSOE, Més per Palma y Podemos han rechazado inicialmente debatirla por esta vía, una decisión que el equipo de gobierno ha recibido con sorpresa y enfado.

Finalmente, la urgencia y la propuesta han salido adelante gracias a los votos de PP y Vox. Sin embargo, los populares han tomado la decisión de bloquear durante el resto de la legislatura las iniciativas urgentes que presente la izquierda.

Tras conocer el voto de los grupos de izquierdas el alcalde, Jaime Martínez, ha reaccionado con ironía: "Entiendo que esto sienta un precedente. Gracias por vuestra colaboración, como siempre".

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha acusado a la oposición de romper el acuerdo no escrito por el que los grupos acostumbraban a permitir el debate de las urgencias, independientemente de su posición posterior sobre el contenido.

"Al romperse este acuerdo quedamos liberados. Hay que ser consecuentes con las decisiones que se toman y, durante lo que queda de legislatura, la dinámica será diferente", ha advertido. Deudero ha lamentado que el conflicto se haya producido por una iniciativa relacionada con la integración de la EMT. "Aprobar las urgencias estaba fuera del debate político", ha sostenido.

La izquierda ha señalado al PP

Podemos, Més y PSOE han rechazado la interpretación del gobierno municipal y han recordado que el PP ya había votado anteriormente contra la urgencia de una moción de Podemos sobre Palestina. "No están en condiciones de decir que ahora se sienta un precedente porque fueron ustedes quienes votaron contra aquella urgencia", ha afirmado Lucía Muñoz, portavoz de la formacion morada.

Muñoz también ha respondido al alcalde: "No trabajamos para ustedes, trabajamos para los ciudadanos. Reconozca que el precedente lo sentó usted".

Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma, ha defendido que la integración tarifaria no reunía las condiciones para tramitarse de urgencia. Según ha explicado, el punto había sido retirado de la comisión de la semana anterior y se había comunicado que se llevaría al pleno de septiembre. No obstante, los grupos han sido convocados este miércoles, con menos de 24 horas de antelación.

"Es un desprecio a las fuerzas políticas. No han hecho bien las cosas y ahora piensan que tenemos que aplaudirles", ha criticado.

El PSOE ha cuestionado la urgencia

El socialista Francesc Dalmau se ha sumado a las críticas y ha pedido al gobierno municipal del PP que no "hiperventile". Ha recordado que el asunto se había aplazado hasta septiembre y ha acusado a Deudero de haber retenido durante nueve meses la integración tarifaria, pese a que ya se había tratado en el consejo de administración de la EMT de noviembre de 2025.

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"Si de verdad era urgente, se nos llama y se habla, pero no se ha hecho nada", ha reprochado Dalmau, quien ha atribuido el conflicto a un "desprecio constante" hacia la oposición.