La Llotja exige en el pleno de Cort la misma rapidez contra el ruido que para retirar sus carteles

La Asociación de Vecinos Puig de Sant Pere, la Llotja y Santa Creu ha reclamado este jueves al Ayuntamiento de Palma que actúe contra los problemas de ruido del barrio con la misma rapidez con la que multó a la entidad y retiró los carteles con el mensaje "El ruido es tortura". Su representante, José Luis Gil, ha dejado claro ante el pleno municipal que la asociación asume la sanción, pero ha cuestionado la diferencia entre la celeridad mostrada en este caso y la respuesta a las denuncias vecinales acumuladas durante años.

"No estamos indignados por la multa. La ley es para todos y, si nuestra asociación promovió la colocación de los carteles, es justo que sea sancionada", ha afirmado Gil. Sin embargo, el portavoz ha considerado llamativo que la administración resolviera en pocos días la retirada de las pancartas, mientras los residentes continúan esperando soluciones frente a las molestias provocadas por determinados establecimientos.

Según ha relatado, la Policía Local y los Bomberos retiraron los carteles en aproximadamente una hora, después de que se activara el procedimiento municipal. "Lo que para alguien debía ser un problema se resolvió en tres días y todo quedó solucionado en una hora para satisfacción de algunos", ha ironizado.

Más de 30 años de problemas

Gil ha recordado que la Llotja está clasificada como zona de especial protección acústica, una figura que obliga a aplicar medidas específicas para preservar el descanso y la convivencia. Estas restricciones, ha defendido, deben ser respetadas tanto por los residentes como por los negocios y el resto de agentes privados que desarrollan su actividad en el barrio.

"Nadie es más que nadie, nadie está por encima de la ley y nadie puede imponer sus intereses a los demás", ha sostenido el representante vecinal.

La asociación ya compareció ante el pleno en 2023 para trasladar sus quejas por los ruidos, los horarios de los establecimientos y la ocupación del espacio público. Dos años después, Gil asegura que los problemas de convivencia continúan "igual o peor" y ha recordado que los residentes llevan más de tres décadas reclamando medidas eficaces.

"Hay vecinos que ya no pueden más, no lo soportan", ha advertido. A su juicio, la falta de una respuesta suficiente obliga en muchas ocasiones a los propios ciudadanos a enfrentarse individualmente a quienes generan las molestias y a soportar, además, sus provocaciones.

Reclama el mismo rigor con los establecimientos

El representante de la asociación ha insistido en que su crítica no se dirige contra la aplicación de la ordenanza, sino contra lo que considera una aplicación desigual de la normativa y una falta de diligencia ante otras infracciones.

"Ya que están tan dispuestos a aplicar la ordenanza, les pedimos que actúen con la misma celeridad en todos los casos", ha reclamado ante los concejales.

Gil ha citado la presencia de establecimientos que, según la entidad, continúan dejando mobiliario en la vía pública sin que el Ayuntamiento intervenga con la misma rapidez. También ha reprochado a Cort que las denuncias relacionadas con horarios, terrazas y contaminación acústica no obtengan una respuesta comparable a la desplegada para retirar las pancartas.

La asociación reclama más inspecciones, el cumplimiento efectivo de las limitaciones acústicas y una actuación municipal sostenida, no únicamente intervenciones puntuales tras las quejas de determinados particulares. "La normativa debe tratar a todos por igual y no discriminar a nadie", ha concluido Gil, que ha pedido al equipo de gobierno que proteja de manera efectiva el derecho al descanso de los residentes de la Llotja, Santa Creu y el Puig de Sant Pere.