Los jubilados de Son Cladera exigen en Cort la reapertura del club de la tercera edad: "Fue un desahucio violento"

Una treintena de usuarios del Club de la Tercera Edad La Cala de Son Cladera, desahuciado a principios de julio tras vencer el contrato de alquiler que tenían con la Fundació Sa Nostra, ha reclamado este jueves en el pleno que el Ayuntamiento de Palma reabra el local al que asistían hasta 350 jubilados del barrio.

Los vecinos y usuarios del club han querido hacer patente su malestar durante el pleno celebrado esta mañana, al cual han asistido portando pancartas en las que se podían leer mensajes como "Protección, respeto y dignidad para la gente mayor", "Muchos años nos unían, en un día nos cerraron" o "Un pueblo que olvida a sus mayores olvida su futuro".

Yusmelis Coronado, presidenta de la asociación, ha señalado que "lo ocurrido no fue una anécdota ni un simple trámite, sino una injusticia contra nuestra gente mayor".

Coronado ha explicado que, gracias al apoyo de los socios, el club había pagado una deuda que calificó de "origen doloso" y había logrado recuperar prácticamente toda su actividad. El centro organizaba talleres de memoria dos días por semana, con la colaboración de Cruz Roja, además de baile, bingo y ejercicio físico para mayores de Son Cladera y de otros barrios.

La presidenta ha relatado que la comisión judicial accedió al inmueble mientras se desarrollaba uno de los talleres. "Fue un desahucio violento y sin respeto. Se expulsó a una asociación de mayores sin ofrecerle ninguna alternativa", ha lamentado.

Coronado ha recordado que el pleno aprobó en febrero de 2024 un acuerdo relacionado con la situación del club y ha exigido al equipo de gobierno que lo cumpla, abra negociaciones y garantice un espacio definitivo para mantener sus actividades. "No se puede invocar la protección de los mayores en los discursos y abandonarlos en la realidad", ha afirmado. "Una ciudad decente no abandona a sus mayores", ha concluido.

También Miquel Obrador, de la Associació de Veïnats Antic Hostalets, ha exigido la reapertura del club de la tercera edad y han pedido más diálogo con el Consistorio para abordar la situación. "Es muy preocupante, porque creemos que es algo que puede mejorar la vida de las personas mayores de Son Cladera", ha defendido Obrador.

"Queremos que se estudie profundamente, que se estudien bien lo temas de la tercera edad", ha reivindicado, un hecho que también ha reclamado a la oposición: "Somos partidarios de obedecer al gobierno que el pueblo ha elegido pero, a pesar de que cada uno tiene sus creencias políticas, ellos también se deben a los vecinos y al pueblo". Tanto la Associació como Obrados han hecho un llamamiento al equipo de gobierno municipal para que solucionen "no solo lo de Son Cladera", sino "todo el tema de la gente mayor, que es importantísimo".

"Somos una generación que venimos de la posguerra, muchos somos mayores, peor tenemos las ideas muy claras", ha defendido Obrador al exigir la reapertura del club, pidiendo también al Ayuntamiento "que se pongan las pilas" y ofreciendo su ayuda para realizar las gestiones necesarias para abordar el tema.