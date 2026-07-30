Grup Trui releva a Mallorca Live y organizará el gran concierto de la Patrona de Palma

Grup Trui Mallorca tomará el relevo de Mallorca Live Music en la organización del concierto de gran formato de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, que se celebrará el próximo 5 de septiembre en el Parc de la Mar. La comisión técnica municipal ha propuesto adjudicarle el contrato tras otorgar a su oferta 80 puntos, la puntuación más elevada de las cinco empresas aspirantes.

La propuesta de Trui tiene como gran reclamo al artista británico John Newman, que aparece en el expediente con 17,9 millones de oyentes mensuales en Spotify. El dato fue el más alto de todos los artistas presentados y permitió a la empresa obtener la máxima puntuación en uno de los criterios con mayor peso en el concurso.

La contratación todavía deberá completar su tramitación administrativa, pero los técnicos proponen que la Mesa de Contratación eleve a la Junta de Govern la adjudicación a Grup Trui. La empresa sucede así a Mallorca Live Music, responsable del espectáculo organizado por Cort durante las fiestas de 2025.

En todo caso, según ha podido saber este diario algunos de los aspirantes que no han ganado la licitación la recurrirán.

Trui presentó una oferta de 200.000 euros más IVA, 242.000 euros en total, frente a un presupuesto máximo de licitación de 300.000 euros sin impuestos. Fue, con diferencia, la propuesta económica más baja: Deejaysgrup solicitó 298.749 euros con IVA; Nou Espectacles, 308.550; Es Gremi, 314.600; y Mallorca Live Music, 318.205,80 euros.

La rebaja provocó que la oferta de Trui fuera considerada inicialmente "anormalmente baja" y obligó al Ayuntamiento a pedir a la empresa una justificación detallada de los costes y de la viabilidad del espectáculo.

La promotora argumentó que dispone de infraestructuras, equipos técnicos y personal propio, lo que le permite prescindir de alquileres y de los márgenes de empresas subcontratadas. También explicó que cuenta con ingresos complementarios procedentes de un patrocinio ya comprometido y de la explotación de las barras durante el concierto.

John Newman frente a Cyril, Kilimanjaro y Argy

Además de John Newman, las propuestas competidoras incluyeron otros nombres internacionales. Nou Espectacles presentó a Cyril, con 16,8 millones de oyentes mensuales; Es Gremi apostó por Kilimanjaro, con 5,5 millones; y Mallorca Live Music por Argy, con 3,8 millones. Deejaysgrup no obtuvo puntuación en este apartado porque no aportó un enlace directo válido a una plataforma musical.

El concierto se celebrará en el Parc de la Mar el 5 de septiembre desde las 19.00 horas hasta las 02.00 horas de la madrugada. El contrato obliga a incluir, al menos, tres DJ o grupos especializados en música house o electrónica, además de toda la producción técnica y logística necesaria.

El presupuesto máximo aprobado por Cort asciende a 363.000 euros con IVA. El espectáculo forma parte de la apuesta del gobierno municipal del PP por reforzar las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, que durante esta legislatura han ganado peso en la programación cultural de Palma con la incorporación de un evento musical multitudinario que hasta ahora estaba reservado a la revetla de Sant Sebastià.