Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma, sobre las cargas policiales en la manifestación contra el turismo masivo: "Siento que algunas personas recibieran indebidamente algún que otro golpe"

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, por la actuación de la Policía Nacional al término de la multitudinaria manifestación contra la masificación turística y la crisis de la vivienda celebrada el pasado domingo. La petición ha salido adelante gracias a la suma de los votos del PP, Més per Palma y Podemos, mientras que el PSOE y Vox la han rechazado.

El debate se ha producido durante la discusión de tres proposiciones presentadas por PSOE, Més y Podemos sobre la saturación turística. Las iniciativas de Més y Podemos han incorporado también la condena de las cargas policiales, la apertura de una investigación y la exigencia de responsabilidades políticas por unos incidentes en los que varios manifestantes resultaron heridos.

Clara Castelar

Vox ha defendido tanto la continuidad del delegado del Gobierno como la actuación de los agentes. Su portavoz municipal, Fulgencio Coll, ha responsabilizado de lo sucedido a los organizadores de una movilización que ha calificado de "magnífica y pacífica", pero que, según ha sostenido, no respetó las indicaciones policiales sobre la entrada de los participantes en ses Voltes. En este contexto, "desgraciadamente hubo gente que recibió".

"Por una vez estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Nosotros también apoyamos al delegado del Gobierno y la actuación de la Policía", ha manifestado Coll. El portavoz de Vox ha asegurado que los agentes intervinieron "para evitar males mayores" y ha atribuido a los convocantes la responsabilidad por tratar de introducir en el recinto a unas 20.000 personas cuando, según ha afirmado, solo tenía capacidad para unas 5.000.

"Nuestro total apoyo a la Policía. Y siento mucho que algunas personas recibieran indebidamente algún que otro golpe", ha concluido Coll.

Vox cambia de criterio en 24 horas

La posición adoptada por Vox en Cort contrasta con la mantenida solo 24 horas antes por la formación en el pleno del Consell de Mallorca. Allí, el partido se unió al PP, Més per Mallorca y Coalició per Mallorca para aprobar una propuesta que exigía la dimisión o la asunción de responsabilidades políticas de Rodríguez Badal y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante el pleno municipal, el PP ha votado a favor de pedir su dimisión, aunque su portavoz en el debate, Javier Bonet, ha señalado que esperará a conocer los informes policiales antes de determinar si la intervención fue desproporcionada. "Es evidente que algo ha fallado ante una previsión incorrecta de la Delegación del Gobierno", ha afirmado Bonet. "Un dispositivo funciona cuando al día siguiente no se habla del dispositivo", ha añadido.

El regidor popular ha preguntado además a la representante de Podemos, Lucía Muñoz, si los organizadores sabían antes de la manifestación que no podrían acceder a ses Voltes. Según ha relatado, Muñoz llamó el viernes por la tarde a la portavoz municipal, Mercedes Celeste, para consultar la posibilidad de instalar el escenario en otro lugar.

Muñoz ha respondido que el Ayuntamiento podría haber facilitado el cambio si hubiera existido voluntad política. "A lo mejor les convenía que pasara lo que pasó", ha reprochado al equipo de gobierno.

Més y Podemos exigen responsabilidades

Podemos ha reclamado una investigación independiente sobre las cargas policiales, la depuración de responsabilidades y el cese del delegado del Gobierno. Muñoz también ha pedido al alcalde, Jaime Martínez, que asuma el mensaje expresado por las decenas de miles de personas que han salido a la calle para reclamar un cambio de modelo turístico y soluciones a la crisis de la vivienda.

"Es inaceptable que el alcalde diga que todo esto le queda lejos", ha afirmado la regidora, que ha acusado al PP de defender "más plazas, más visitantes y más promoción".

Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma, ha felicitado a la plataforma Menys Turisme, Més Vida por una manifestación que ha definido como "ejemplar y pacífica". También ha acusado a PP, PSOE y Vox de contribuir a criminalizar las protestas y de tratar de eludir sus respectivas responsabilidades.

"Basta de saturación, hipocresía y porras", ha resumido Contreras, quien ha preguntado "cuántos heridos serán necesarios" para que Rodríguez Badal abandone el cargo.

La saturación turística queda en segundo plano

El enfrentamiento por la intervención policial ha eclipsado parcialmente el debate sobre las propuestas para combatir la saturación turística. Los grupos se han cruzado acusaciones sobre su responsabilidad en el incremento de plazas, visitantes y alquileres vacacionales.

El socialista Francesc Dalmau ha señalado al alcalde por las decisiones tomadas durante su etapa como conseller de Turismo y le ha acusado de haber permitido más plazas turísticas y hoteles de mayor altura. También ha reprochado al PP que responsabilice ahora exclusivamente al Gobierno central de la situación.

Bonet ha replicado que el PSOE carece de legitimidad para dar lecciones después de haber gobernado Balears durante buena parte de las últimas dos décadas. El representante popular ha calificado a los socialistas de "bomberos pirómanos" y ha asegurado que las plazas turísticas legales y la oferta ilegal crecieron durante sus mandatos.

Coll, por su parte, ha acusado a la izquierda de practicar una "turismofobia suicida" y ha negado que el turismo sea el responsable del encarecimiento de la vivienda y de los alquileres. Més y Podemos han insistido en que la movilización del domingo evidencia un rechazo creciente al modelo y exige medidas de contención y decrecimiento.