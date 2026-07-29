Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro

Los usuarios del transporte público de Palma podrán utilizar un único título para desplazarse en la EMT, el TIB, el tren y el metro, gracias a la integración tarifaria con el Consorci de Transports de Mallorca (CTM), con descuentos progresivos para quienes utilicen con más frecuencia el transporte público.

La normativa todavía deberá recibir el visto bueno definitivo del pleno municipal y, posteriormente, permanecerá 30 días en exposición pública antes de su publicación en el BOIB.

Descuentos según el uso

La principal novedad en la implantación de la Tarjeta Única es que funcionará como un monedero y aplicará automáticamente descuentos en función del número de viajes realizados cada mes.

Para el perfil general, el primer trayecto tendrá un coste de 1,20 euros, al aplicarse una bonificación inicial del 60% sobre la tarifa de referencia. A partir de ahí, el precio irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un mínimo de 0,03 euros por viaje para los usuarios más habituales.

El objetivo del nuevo sistema es incentivar el uso cotidiano del transporte público, sustituyendo la tarifa fija por otra que recompensa la frecuencia de utilización.

Billete sencillo y aeropuerto

La ordenanza fija en 3 euros el precio del billete sencillo para quienes paguen en efectivo directamente al subir al autobús y no dispongan de ningún título de transporte. Esa cantidad servirá como tarifa de referencia para calcular el resto de bonificaciones.

En el caso de los desplazamientos al aeropuerto, la tarifa de referencia será de 4,50 euros, aunque los usuarios de la Tarjeta Única también podrán beneficiarse de las reducciones correspondientes a su perfil y del sistema de descuentos progresivos.

Bonificaciones para distintos colectivos

La nueva regulación amplía los perfiles con derecho a descuentos y unifica los criterios con el resto de la red de transporte de Mallorca. Las principales bonificaciones serán las siguientes:

Perfil general: 60% de descuento

Jóvenes de entre 17 y 30 años: 70%

Familias numerosas de categoría general: 70%

Menores de 16 años: gratuito

Estudiantes menores de 31 años matriculados presencialmente en Mallorca: gratuito

Pensionistas y mayores de 65 años: 80%

Familias numerosas de categoría especial: 80%

Personas desempleadas de larga duración, familias monoparentales, víctimas de violencia de género y personas refugiadas: 80%

Además, se rebaja del 65% al 33% el grado de discapacidad exigido para acceder al perfil bonificado correspondiente.

Pago con tarjeta bancaria

La ordenanza también incorpora el pago mediante tarjeta bancaria o dispositivos contactless, una opción que ya está disponible en los autobuses de la EMT.

Este sistema permitirá pagar varios viajeros con la misma tarjeta y aplicar descuentos crecientes: el primer pasajero obtendrá un 40% de rebaja sobre la tarifa de referencia; el segundo, un 45%; el tercero, un 50%; el cuarto, un 55%., y el quinto, un 60%.

El Ayuntamiento defiende que este método agilizará el acceso a los autobuses al reducir el uso del efectivo y acortar el tiempo de validación.

Transporte gratuito durante 2026

Pese a la aprobación de la nueva ordenanza, los usuarios de la Tarjeta Intermodal y de la Tarjeta Única seguirán viajando gratis durante todo 2026, de acuerdo con las ayudas estatales y las previsiones presupuestarias de la EMT. El nuevo modelo tarifario entrará en vigor una vez finalice la tramitación administrativa, con la aprobación definitiva de la ordenanza y su publicación oficial.