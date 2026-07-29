Los socorristas de Palma niegan el dispositivo del eclipse anunciado por Cort y mantienen la manifestación del 12 de agosto
El colectivo denuncia que el operativo diseñado por el Ayuntamiento "depende de que los trabajadores realicen horas extras" sin tener en cuenta que "existe una huelga previamente comunicada"
Los socorristas de Palma niegan que esté garantizado el dispositivo previsto para el eclipse solar del 12 de agosto, anunciado este miércoles por Cort. El colectivo denuncia en un comunicado remitido a los medios que el operativo "depende de que los trabajadores realicen horas extraordinarias cuando existe una huelga previamente comunicada" y ratifica la convocatoria de la manifestación solicitada el pasado 24 de julio.
Según el anuncio de Cort, la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento de Palma habría acordado una ampliación del horario del servicio de salvamento y socorrismo desde las 19.30 a las 21.30 horas en las playas de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància y Platja de Palma. Los socorristas denuncian que esta medida les obligaría a realizar una "jornada extraordinaria de once horas y media, pese a que la Administración ya conocía la convocatoria de huelga".
Asimismo, desde el colectivo de socorristas consideran que esta situación evidencia una "falta de planificación": "La seguridad de un evento como el eclipse no puede depender de la improvisación ni del sobreesfuerzo de los trabajadores", sostienen en un nota. "El 12 de agosto los socorristas de Palma estaremos en huelga y no realizaremos la jornada extraordinaria de 11 horas y media que pretende imponer el Ayuntamiento", han informado en el escrito.
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