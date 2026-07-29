El PSOE pide paralizar el proyecto de GESA y desbloquear 41 viviendas públicas en Palma

El PSOE de Palma centrará buena parte de sus iniciativas para el pleno municipal de este jueves en la falta de políticas de vivienda pública, la revisión del proyecto de GESA y el deterioro de distintos barrios de la ciudad. Los socialistas también cuestionarán la ampliación de la ORA, denunciarán lo que consideran actuaciones de "censura" por parte del alcalde y pedirán medidas contra la saturación turística.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la Alcaldía, Iago Negueruela, ha asegurado que julio ha sido un mes de numerosas reuniones con asociaciones y residentes. "Los vecinos nos trasladan más problemas y menos soluciones por parte del alcalde y su equipo de gobierno", ha afirmado.

En materia de vivienda, el grupo reclamará que se concluyan y adjudiquen dos promociones iniciadas durante el anterior mandato que suman 41 pisos públicos. Una de ellas, situada en la Ribera, cuenta según el PSOE con final de obra desde principios de 2025, pero continúa sin entregarse. La segunda, en la Soledat, habría permanecido paralizada durante años.

"Queremos que terminen estas promociones y entreguen las llaves para que 41 familias puedan acceder a una vivienda a un precio realmente asequible", ha señalado Negueruela.

Los socialistas también presentarán una moción contra la saturación turística. Entre sus propuestas figuran intensificar la persecución del alquiler vacacional ilegal, rechazar nuevos incrementos de plazas turísticas e impulsar medidas de decrecimiento.

Una pausa para replantear GESA

Otra de las principales iniciativas pedirá hacer un "tèntol", una pausa, en la tramitación del proyecto de GESA para replantear la propuesta. El PSOE critica la desaparición de la zona verde prevista y sostiene que el diseño no cuenta con suficiente respaldo ciudadano.

"El proyecto debe responder a las necesidades de Palma y no a los intereses del alcalde y de las grandes firmas", ha manifestado Negueruela. A su juicio, eliminar espacios verdes dificulta la adaptación de la ciudad al cambio climático.

El partido llevará también al pleno las necesidades del Rafal Nou, para el que solicita más limpieza, seguridad y mantenimiento, y reclamará que el Ayuntamiento rechace la llegada de residuos procedentes de Eivissa por sus posibles efectos sobre Son Sardina y sa Garriga.

Críticas por la Llotja y las fiestas

El PSOE pedirá que el pleno censure la actuación municipal en la Llotja, donde varios vecinos fueron sancionados por colocar carteles contra el ruido. Los socialistas vinculan este episodio con lo que califican de una política de "censura" del alcalde, Jaime Martínez.

"No compartimos un modelo que privatiza, externaliza y mercantiliza unas fiestas populares que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad", ha criticado Negueruela.

El portavoz socialista en Cort, Francesc Dalmau, reclamará asimismo un plan de choque de mantenimiento urbano, la aplicación del principio de plantar tres árboles por cada ejemplar eliminado y la aprobación de un plan de sombras. También pedirá garantías de seguridad y salud laboral para los agentes destinados en la comisaría de les Meravelles.

En relación con Son Reus, el PSOE denuncia la precariedad del personal del centro municipal de protección animal y reclama más recursos. También solicita que Cort medie en el conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa Athisa para mejorar sus condiciones laborales y de seguridad.

La ORA, "parcial y no total"

Los socialistas cuestionan además la distribución de la ampliación de la ORA anunciada por el Ayuntamiento. Dalmau ha calificado el planteamiento de "parcial, no total" y ha pedido explicaciones sobre los motivos por los que determinadas zonas han quedado fuera.

El portavoz ha citado el caso del Camp d’en Serralta, donde, según el partido, llegaron a instalarse máquinas del estacionamiento regulado pese a que finalmente parte del barrio no se incluirá en la ampliación.

"Tenemos un mapa que llega hasta la Vía de Cintura, pero abandona a vecinos de Ponent y del Eixample", ha afirmado Dalmau. El PSOE solicitará los informes técnicos que justifican la delimitación aprobada.