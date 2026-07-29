Palma busca proyecto para un Jardí Botànic que plantea nuevas edificaciones en la sede de Bellver "si se justifican"

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la convocatoria del concurso de ideas para definir el futuro Jardí Botànic, un proyecto con dos sedes principales en las Cases del Retiro, dentro del bosque de Bellver, y en el Parc de les Vies. Las bases permiten que los equipos planteen nuevas construcciones junto a los edificios existentes de la antigua possessió "si se justifican" y se acredita su necesidad para el funcionamiento del centro.

El alcalde, Jaime Martínez, ha insistido en que la intención municipal es que las construcciones actuales que componen las Cases del Retiro sean suficientes y que cualquier incorporación respete los valores ambientales de Bellver. "Se podrá construir aquello que permita la normativa, que es muy restrictiva porque hablamos de suelo rústico y de un sistema de espacios libres", ha explicado.

Las posibles actuaciones deberán ser compatibles con el bosque y responder a necesidades directamente relacionadas con los usos botánicos, científicos o de servicio. Martínez ha citado como ejemplo alguna instalación técnica o vinculada a un aljibe, pero ha subrayado que el objetivo es conservar el conjunto "tal y como está" y limitar al máximo cualquier nueva edificación. El proyecto deberá ajustarse al Plan General aprobado en 2023.

El primer edil ha destacado que el Jardí Botànic no se concibe como un parque convencional ni como una instalación cerrada, sino como "una infraestructura científica, ambiental, cultural y educativa" destinada a conservar la flora mediterránea, divulgar sus valores y acercar la naturaleza a los ciudadanos.

Se integrará en el Bosque Metropolitano de Palma, que incluye la finca de Son Quint, el futuro velódromo de El Tirador y la zona verde que se creará en los terrenos del antiguo Lluís Sitjar.

Dos sedes y una red de espacios botánicos

La sede de las Cases del Retiro ocupará unos 49.000 metros cuadrados en una zona de Bellver degradada y abandonada durante años. Cort ya ha licitado una inversión de dos millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible para rehabilitar la antigua 'possessió' y convertirla en un centro de interpretación del pinar mediterráneo.

El espacio incorporará zonas expositivas dedicadas a la flora y a la memoria histórica del inmueble, áreas educativas y científicas, producción hortícola y servicios para los visitantes. Las antiguas terrazas recuperarán además parte del carácter agrícola que tuvieron en el pasado mediante nuevas colecciones botánicas.

A esta actuación se añaden otros tres millones de euros para mejorar los accesos al castillo de Bellver, recuperar caminos y ejecutar trabajos de regeneración forestal. En total, Cort ya tiene en marcha inversiones próximas a los cinco millones en este entorno.

La segunda sede se ubicará en el Parc de les Vies, en terrenos disponibles mediante un convenio con el Consell de Mallorca. Será la puerta urbana del Jardí Botànic y albergará colecciones vegetales, actividades de educación ambiental y espacios de experimentación.

El proyecto podrá incorporar especies procedentes de otras regiones con clima mediterráneo, como California, el suroeste de Australia o el litoral de Sudáfrica. También se contempla la renaturalización de un tramo del torrente de na Bàrbara y la creación de servicios de acogida, tienda, bar, vestuarios, taquillas, sanitarios y un anfiteatro exterior.

El modelo se completará con futuras subsedes repartidas por Palma. Entre los espacios mencionados figuran es Carnatge, los Jardins de la Misericòrdia, Can Tàpera, el jardín de Jeannine Cook en Andrea Doria o el convento de las Jerònimes. "Será una red de espacios botánicos concebida para evolucionar e incorporar nuevas ubicaciones", ha señalado el alcalde.

Ganador antes de final de año

El concurso será abierto, anónimo y de una sola fase. Las propuestas serán evaluadas por un jurado multidisciplinar de quince miembros, con representación de profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la agronomía.

Los equipos tendrán hasta el 9 de octubre para presentar sus proyectos. El Ayuntamiento prevé elegir la propuesta ganadora antes de que termine el año, redactar el proyecto definitivo durante 2027 y licitar posteriormente las obras.

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La inversión global prevista para las dos sedes asciende a 15 millones de euros. Según Martínez, el objetivo es recuperar espacios degradados y convertir el Jardí Botànic en "un referente para Palma y para el conjunto de Baleares".