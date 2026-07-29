Emaya limpia un solar de Pere Garau tras meses de denuncias vecinales

Emaya ha iniciado este miércoles la limpieza subsidiaria del solar situado en el número 17 de la calle Benet Pons i Fàbregues, en Pere Garau, después de las reiteradas reclamaciones presentadas por la plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau.

La entidad asegura que llevaba canalizando incidencias y elevando reclamaciones ante diferentes departamentos del Ayuntamiento desde el pasado 23 de enero con el objetivo de garantizar la limpieza, la seguridad y la convivencia en esta parcela.

"Desde enero venimos trasladando incidencias y reclamaciones dentro de Cort para conseguir que se actúe en este solar", explica la plataforma.

El terreno había sido incluido recientemente en una relación de solares abandonados del barrio denunciados por Flipau amb Pere Garau. En el caso de Benet Pons i Fàbregues, la organización señala que se registraron cuatro peticiones municipales de intervención desde el 25 de enero.

El cerramiento de la parcela cayó el pasado 12 de abril como consecuencia del viento. Según la plataforma, tras la demolición se instaló un cierre desde la propia acera que habría provocado tropiezos y caídas entre los peatones.

Solar con maleza denunciado por Flipau amb Pere Garau. / Flipau amb Pere Garau

Flipau amb Pere Garau recuerda que la legislación urbanística y la normativa municipal obligan a los propietarios a mantener los solares libres de residuos, con los cerramientos en condiciones adecuadas y sin vegetación que pueda representar un riesgo de incendio.

Cuando los titulares no atienden los requerimientos municipales, el Ayuntamiento puede ejecutar los trabajos de forma subsidiaria y reclamar posteriormente su coste a la propiedad, sin perjuicio de las posibles sanciones.

La plataforma había acusado anteriormente a Cort de "pasividad" por no exigir con suficiente contundencia el cumplimiento de estas obligaciones. A su juicio, el deterioro de los cerramientos y la falta de limpieza hacen que algunas parcelas terminen convertidas en "auténticos vertederos ilegales" que perjudican la seguridad y la imagen del barrio.

Más solares pendientes

Pese a la actuación de Emaya, la entidad advierte de que continúan abiertas varias incidencias en otros terrenos de Pere Garau. En el solar de Abat de Sant Feliu, esquina con Joan Mestre, los vecinos mantienen sus quejas por los ruidos generados por personas que realizan actividades en el interior.

En Joan Bauzá, 41, actualmente en obras, la plataforma asegura que sus propios voluntarios tuvieron que sujetar con bridas el cerramiento ante la falta de actuación de la propiedad. También alerta de que la vegetación supera el metro de altura en los solares de Lluís Martí, 115, y Àlvar de Campaner, 6.

"Cuando se produzca un incendio, todos nos lamentaremos", advierte la organización sobre el estado de estas dos parcelas.

La plataforma reconoce, no obstante, algunos avances. Los ventanales del número 20 de Francesc Manuel de los Herreros han sido finalmente cerrados tras años de acumulación de residuos, mientras que la propiedad del solar ubicado en el número 7 de la plaza Pere Garau ha reparado recientemente su cerramiento después de varias reclamaciones.